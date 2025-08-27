Faiz indirimi bankalara ne kadar yaradı? BBVA Türkiye raporunu açıkladı

BBVA Türkiye Aylık Bankacılık Monitörü raporunu açıkladı. Raporunda, Türk bankalarının Merkez Bankası'nın haziran ayının ortasında başlattığı faiz indirim sürecinden fayda sağlamaya başladığı belirtildi. Raporda, faiz oranlarındaki iyileşmenin net faiz marjları üzerindeki baskının dengelenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Bununla birlikte, kredi büyümesinin, yürürlükte olan düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle enflasyonla uyumlu bir seyir izlemeye devam ettiği vurgulandı.

Özkaynak karlılığı sabit kaldı

Haziran ayı itibarıyla mevduat bankalarının kümülatif özkaynak karlılığının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde sabit kaldığına dikkat çekildi. Bu oranın 2024 yıl sonuna göre önemli bir değişim göstermediği aktarıldı. Zorlu piyasa koşullarında, yüksek fonlama maliyetlerine rağmen, sektörün istikrar sinyalleri vermeye başladığı ifade edildi.

Kredi büyümesi istikrarını koruyor

Raporda, kredi büyümesiyle ilgili olarak yasal tavan hesaplama süresinin 4 haftadan 8 haftaya uzatılmasının, bankalara kredi fiyatlandırmalarında daha fazla esneklik tanıdığı kaydedildi. Türk Lirası cinsinden kredi büyümesinin, hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda istikrarlı seyrettiği belirtildi. Kamu bankalarının ticari kredilere ağırlık verirken, özel bankaların tüketici kredilerinde daha hızlı bir büyüme gösterdiği bildirildi.

Yurt içi TL talebi devam ediyor

Türk Lirası varlıklara yönelik talebin, yurt içi yerleşiklerin TL enstrümanlara yatırım yapmasını sağladığı, buna karşılık yabancı para talebinin ise döviz fonlarının desteğiyle sınırlı şekilde sürdüğü ifade edildi.

Net faiz marjları üzerindeki baskı sürüyor

BBVA, yılın ikinci çeyreğinde artan TL fonlama maliyetlerinin net faiz marjları üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü, ancak yılın ikinci yarısında beklenen faiz indirimlerinin bu baskıyı hafifletmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Kredi riskinde temkinli duruş korunuyor

Raporun devamında, marjlarda görülen iyileşmeye rağmen varlık kalitesine ilişkin kaygıların sürdüğü belirtildi. Emsal mevduat bankaları arasında ikinci aşama ve takipteki kredilerin toplam kredilere oranının 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12 seviyesine yükselmesinin beklendiği, bu durumun kredi riskine karşı sektörün ihtiyatlı yaklaşımını sürdürdüğüne işaret ettiği aktarıldı.