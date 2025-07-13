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Faiz indirimi beklentisi konut piyasasını canlandırdı: 2025'e rekor beklentisi

Sektör analistleri, mevduat faizlerindeki olası gerilemenin konut yatırımlarını tetikleyeceğini öngörüyor. Özellikle %50'ler seviyesinden inişe geçmesi beklenen faizler, emlak piyasasında hareketlenmeye neden oluyor.

Haber Merkezi
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Faiz indirimi beklentisi konut piyasasını canlandırdı: 2025'e rekor beklentisi
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Türkiye'de faiz oranlarında öngörülen düşüş, konut sektöründe beklenen canlanmanın sinyallerini veriyor. Uzmanlar, özellikle son çeyrekte artması beklenen talebin hem ilk ev alıcılarını hem de yatırımcıları harekete geçireceğini belirtiyor.  İstanbul’da 400–700 bin arasında boş konut bulunduğu tahmin ediliyor; artan talebin bu stokları eritmesi ve arz-talep dengesini desteklemesi bekleniyor.

Kampanyaları hızlandıracak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son çeyrek, inşaat firmalarının yeni projeler planladığı ve mevcut stoklarını eritmeyi hedeflediği stratejik bir dönem. Sektör kaynakları, faizlerdeki gerileme ihtimalinin kampanyaları hızlandıracağını, stok konutların hareketleneceğini belirtiyor.

Yatırım fonu ve kısa vadeli mevduat stopajının yüzde 17,5’e çıkması, mevduatın cazibesini düşürdü. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirdiği görüşünde.

Sektör, 2025 yılını yüksek satış hacmiyle tamamlamayı hedefliyor

Faiz indirimi beklentisi, yılın kalan aylarında kredi kampanyalarını artırabilir. Bu gelişmenin hem talebi yükseltmesi hem de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Sektör, 2025 yılını yüksek satış hacmiyle tamamlamayı hedefliyor.

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