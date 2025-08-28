Faiz indirimi döviz hesaplarını canlandırdı: Döviz mevduatı 32 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası TL mevduat faizleri gerilerken, döviz hesaplarına talep yükseldi. Yılbaşından bu yana yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 32 milyar dolar artış kaydetti.

Türk Lirası'na olan güvensizlik, vatandaşların tasarruflarını koruma stratejisinin çarpıcı bir göstergesi olarak banka hesaplarına yansımaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında kayda değer bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Yedi ayda hesap bakiyelerine 32.4 milyar dolar eklendi

2023 yılbaşından Temmuz ayının sonuna kadar geçen yedi aylık dönemde, bankalardaki döviz mevduatları 163.2 milyar dolardan 195.6 milyar dolara yükseldi. Nefes Gazetesi'nin haberine göre Bu, sadece yedi ayda hesap bakiyelerine 32.4 milyar dolar gibi olağanüstü bir miktarın daha eklendiği anlamına geliyor. Aynı dönemde, toplam yabancı para mevduat stoku da 198.7 milyar dolardan 234.3 milyar dolara çıkarak rekor seviyeleri gördü.

Artış eğilimi incelendiğinde, özellikle Ocak-Nisan döneminde döviz mevduatlarında hızlı bir yükseliş kaydedildi. Mayıs ayında ise sınırlı da olsa bir çözülme ve TL'ye dönüş gözlemlendi. Ancak, yaz aylarına girilmesiyle birlikte bu eğilim tersine döndü ve döviz hesapları yeniden yükselişe geçti.

En büyük tutar İstanbul’da toplandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL bazında illere göre döviz mevduatı (DTH) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayı itibarıyla döviz hesaplarında en büyük tutar İstanbul’da toplandı. İstanbul’daki döviz mevduatı 3.52 trilyon TL.

İstanbul’u, Ankara 934.8 milyar lirayla, İzmir 398 milyar lirayla, Antalya 290.8 milyar lirayla izledi. Bu illerin ardından Bursa 211.4 milyar TL, Kocaeli 187.4 milyar TL, Mersin 121.7 milyar TL, Gaziantep 107.9 milyar TL, Muğla 95.2 milyar TL ve Adana 94.6 milyar TL ile yer aldı. Böylece hem metropollerde hem de turizm ve üretim bölgelerinde dövize yönelişin güçlü olduğu görüldü.

8 Ağustos’ta yılın en hızlı haftalık artışını kaydetti

Merkez Bankası verilerine göre ağustosun ilk üç haftasında döviz mevduatlarında dalgalı bir seyir izlendi. 1 Ağustos haftasında 192.3 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları, 8 Ağustos’ta 195.7 milyar dolara çıkarak yılın en hızlı haftalık artışını kaydetti. Ancak 15 Ağustos itibarıyla hesaplarda 1.4 milyar dolarlık çözülme yaşandı ve toplam 194.3 milyar dolara geriledi.