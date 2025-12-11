Faiz indirimi sonrası yabancı uzmanlardan 2026 tahminleri: Dolar, enflasyon ve asgari ücret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti.

ING Global’in raporuna göre, bu adım, ekim ayında yapılan 100 baz puanlık indirime kıyasla daha hızlı bir gevşeme temposuna işaret etti. Faiz koridoru ise 450 baz puan ile sabit bırakıldı.

Kasım enflasyonunun, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü sürpriz ve baz etkileri sayesinde manşette beklenenden güçlü bir yavaşlama gösterdiği, ancak çekirdek ve hizmet enflasyonundaki temel eğilimin yüksek seyrini koruduğu aktarıldı. ING, bu görünümün aralık ayında daha büyük bir indirimi teşvik eden unsurlardan biri olduğunu belirtti.

TCMB’nin güvercin eğilimi

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentilerinde bozulma devam etti. 12 ay sonrası beklenti yüzde 23,5’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,7’ye yükseldi. 2025 ve 2026 yıl sonu beklentileri sırasıyla yüzde 32,2 ve yüzde 23,2 olarak kaydedildi. ING, bu tabloya rağmen hızlanan indirimlerin TCMB’nin güvercin bir eğilim gösterdiğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Ekonomik faaliyette üçüncü çeyrekteki manşet zayıflığa rağmen mevsimsellikten arındırılmış büyümenin güçlü kaldığı, PMI, kapasite kullanım oranı ve güven endekslerinin ise dördüncü çeyrekte iyileşmeye işaret ettiği belirtildi. TCMB’nin bu kez talep koşullarının dezenflasyonu desteklediğini vurgulaması, ING’ye göre kararın bir diğer belirleyici unsuru oldu.

ING, bankanın makroihtiyati çerçevede değişiklik yapmayacağını ve sıkı para duruşunu “ara hedeflerle uyumlu” şekilde sürdüreceğini yinelediğini aktardı. Gelecek adımların veri odaklı olacağı belirtilirken, 2026 asgari ücret görüşmeleri, otomatik vergi ayarlamaları, dolarizasyon eğilimleri ve rezerv gelişmelerinin görünüm açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

"Güvercin görünme riskini taşıyor"

Bloomberg'den Beril Akman'ın aktardığına göre, Oxford Economics'in faiz indirimine yorumu, "Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki artış göz önüne alındığında, merkez bankasının ihtiyatlı davranarak daha büyük bir faiz indiriminden kaçınmasını bekliyorduk" olurken, Monex Europe da enflasyondaki seyrin yumuşamasıyla "Bu, aşırı güvercin bir eğilim gibi görünme riskini taşıyor; bu eğilim 2026'ya kadar devam ederse, Türkiye Merkez Bankası'nın algılanan güvenilirliğine bir meydan okuma oluşturacaktır" yorumunu yaptı.

Asgari ücrete ne kadar zam gelir?

Avrupa'nın en büyük fonu Amundi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Fon Yöneticisi Hakan Aksoy Bloomberg HT’de katıldığı yayında, TCMB faiz kararının ardından enflasyon ve asgari ücrete yönelik önemli değerlendirmeler yaptı.

Aksoy, asgari cürete yüzde 25'in altında zam gelmesini beklediklerini belirtirken, asgari ücret artışının yüzde 23 gibi bir rakam olması halinde faizdeki indirimin yüzde 38'den yüzde 29'a kadar düşüş gösterebileceğini ifade etti.

Enflasyon ve büyümenin borsaya etkisi ne olur?

Hakan Aksoy, “2-5 yıl vadeli TL bonoları tercih ediyoruz” derken, 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesini beklemediklerini, baz senaryolarının yüzde 23 civarında olduğunu ve enflasyonda aşağı yönlü hareket olabileceği için portföylerini de ona göre ayarladıklarını belirtti.

Amundi Kıdemli Fon Yöneticisi Hakan Aksoy, “Yabancı yatırımcının TL cinsi bonolara ilgisi olduğunu görüyoruz. Son günlerde satış olsa da uzun vadeli olarak trend enflasyonda aşağı yönlü. yüzde 25 altı yüzde 23 civarı enflasyon ve yüzde 4 civarı büyüme borsaya olumlu yansıyacaktır. Banka ve holding hisselerinde daha iyi performans görülebilir.”

Dolar/TL ne olur?

Aksoy, 2026’da “Her ay yüzde 1 değer kaybıyla sürerse kurun 52 olacağını söylemek mümkün” derken, “Ödemeler dengesinde daha kötü bir görüm olursa 55 görülebilir” diye de dikkat çekti ve küresel piyasalarla ekonomiler için 2026 öngörülerini şu şekilde sıraladı:

“Para politikasında sıkılık 2026'da da devam edecektir. Zayıf dolar politikasının sürmesini bekliyoruz, bu gelişmekte olan piyasalara olumlu yansır.

ECB'nin 2 faiz indirimi yapmasını kurun 1,20'nin üzerine gitmesini bekliyoruz. BoJ iki faiz artırımı daha yapacaktır, bu seviyelerden sonra Yen de aşırı değer kaybı beklemiyoruz.

Çok büyük jeopolitik bir risk oluşmazsa, durasyon tarafında performans olmasını bekliyorum. Dünya genelinde carry trade'in daha hâkim olacağını düşünüyorum. İlk yarı için beklentimiz olumlu tarafta.”

Ocakta enflasyonun seyri değişebilir

Nomura Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, katıldığı CNBE-e yayınında, faiz kararı yanı sıra 2026 yılına yönelik de öngörülerini paylaştı.

İmamoğlu, TCMB’nin manşet enflasyonla sıkılığı aynı düzeyde tutmak için 150 baz puan indirim yaptığını belirtirken, “TCMB'nin kararlarını nötr görüyoruz” dedi.

Gelecek yılda izlenecek enflasyon seyrine yönelik de İmamoğlu şunları söyledi:

“TÜİK metodolojisinde değişiklik var, tahmin yapmak zor ama şu anda yüzde 3,5 ocak enflasyonu bekliyoruz. Şubatta daha yatay bir seyir bekliyoruz.”

“Enflasyonda yukarı yönlü güncelleme için şubat erken”

TCMB’nin gelecek yıl yüzde 16 olarak belirttiği enflasyon tahminini güncellemesini beklediklerini belirten Zümrüt İmamoğlu, “Muhtemelen tahmin revizyonu için TCMB mayıs ayını bekleyecektir. Şubat raporu enflasyona revizyon çok erken” diyerek, 2026 sonunda Nomura’nın beklentilerinin enflasyonda yüzde 21-22, faizde yüzde 28 olduğunu belirtti.

Asgari ücrette artışın enflasyona etkisi

Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, “TCMB hedefe ulaşmak istiyorsa 2026 da sıkı durması gerektiği kesin” derken, “2026'da 8-10 puan faiz indirim alanı olabilir. Bizim enflasyon tahminimiz yüzde 21, bu nedenle yüzde 16 enflasyon beklentisi biraz iddialı olur” diye de belirterek asgari ücret beklentisi başta olmak üzere değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

“Asgari ücrette her yüzde 10 artış, enflasyona 1-1,5 puan kadar etki yapıyor. Makroihtiyati tedbirlerde ana beklentimiz güncelleme olmaması. Tedbirlerin ticari kredilerde etkisi yok, bireysel kredilerde etkisi görülüyor.”

“Dolar/TL beklentimiz 51 seviyesi”

Dolar/TL beklentisine yönelik de İmamoğlu şöyle konuştu:

Beklenmedik bir şey olmazsa 2026 sonu kur beklentimiz 51 seviyesi, bu olduğu sürece dolarizasyon bir tehdit değil. Ocak ve Şubat'ta enflasyonda olumlu rakamlar gelirse, yabancı yatırımcı tahvillere ilgi gösterebilir. Türkiye borçlanmada olumlu bir hava içinde, döviz cinsinde borçlanma sorunu yok.

Kredi notunda da artış olabileceğini belirten Zümrüt İmamoğlu, enflasyon ve büyüme için de şunları söyledi:

“Cari açık yüzde 1,3 civarında gelecek yıl yüzde 1.6'ya kadar çıkacağını düşünüyoruz ama yüzde 2 altındaki açığın çevrilmesi Türkiye için sorun değil. 2026 ajandası iddialı görünüyor, enflasyon beklendiği gibi gelirse yıl sonuna doğru not artışı görülebilir. 2026 büyüme beklentimizi yüzde 3,2'den, yüzde 3,5'e çıkardık.”