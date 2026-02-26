"Faiz indiriminde yavaşlama borsanın 14 bin puan üzeri hareketini sınırlıyor"

ŞEBNEM TURHAN

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Borsa İstanbul’un 2026 yılına kuvvetli başladığını ve TÜİK verilerine göre aylık TÜFE ile karşılaştırıldığında altın ile en yüksek reel getiriye sahip yatırım aracı olduğunu hatırlattı. Akgül, eylül – kasım aylarını yatay bant ile tamamlayan BİST için aralık ayının yeni bir trend başlangıcı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Ocak ise yeni zirvelerin test edildiği bir döneme karşılık geldi. Hem BİST’te ocak ayında görülen yeni zirveler hem de yeni halka arzlara olan ilgi ile ekim-aralıkta ortalama yaklaşık 637 bin hesap açılışı yapılırken Ocak 2026’da MKK verilerine göre yaklaşık 790 bin yeni hesap açılmış oldu. Bakiyeli hesap sayısı ise yüzde 0,6 artış gösterdi ki yine önceki üç aylık ortalamanın üzerinde. Her iki gösterge de Borsa’da yukarı eğilimin arttığı dönemlerde hem yeni yatırımcı ilgisinin arttığını hem de halihazırdaki yatırımcının yeniden BİST’e döndüğüne işaret ediyor. Biz bu hikâyeye tüketici güvenindeki artan eğilimin de destek olduğunu ve olacağını düşünüyoruz” dedi.

İndirim iki kanaldan pozitif etkileyecek

2026 temel senaryolarında dezenflasyonun ana başlıklardan birini oluşturduğunu söyleyen Akgül, TL’de makul bir reel faiz beklentisini korumak üzere dezenflasyonun, hemen ardından faiz indirimlerini destekleyeceğini vurguladı. Akgül şöyle konuştu: “2026 yılı ilk çeyreği özellikle baz etkileriyle dezenflasyonun hız kazanmasını beklediğimiz bir dönemdi. Buna karşın ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna ek olarak hem mevsim etkisi hem de geçmiş enflasyon bağımlılığı nedeniyle şubat ayı enflasyonu için de beklentiler yukarı yönlü güncelleniyor. Bu durum, şimdilik BİST’i 14.000 üzeri hareketlerde sınırlayıcı bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Günün sonunda dezenflasyon sürecinin hız kaybetse de devam edeceği görüşündeyiz. Sadece yerli yatırımcıdan değil, yabancı yatırımcıdan da yıl ortasına geldiğimizde bir enflasyon karnesi alacağız. Faiz düşüşünün iki kanaldan BİST’e pozitif etkisini takip edeceğiz; birincisi gerileyen faiz şirketlerin borç yükünü hafifletici etki yaratacak. İkincisi ise 2025 yılında zayıf kalan iç talebin canlanmasını sağlayacak. Buna üçüncü bir etkiyi hisse analistlerinin değerlemede kullanacağı iskonto oranı üzerinden de ekleyebiliriz.”

Yabancı ilgisinin artmasını bekliyoruz

Halka arzların 2025 yılında gerek şirketlerin gerekse yatırımcıların ilgisinin azaldığı bir yıl olarak geride kaldığını belirten Akgül, “Şirketler, halihazırda BİST getirilerinin düşük olduğu bir ortamda halka arz için beklemeye geçerken, yatırımcılar ise alternatif yatırım araçlarına yöneldiler ki burada faiz ve altın - döviz ana rakipler oldu. 2026 yılının, halka arzlara olan ilginin hem şirket hem de yatırımcı nezdinde artacağı bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi. Akgül, yabancı yatırımcıların 2026 yılına oldukça ilgili başladığını anımsatarak son 6 haftada yurt dışı yerleşiklerin 1.9 milyar dolar büyüklüğünde hisse senedi alımı yaptığını dile getirdi. Akgül, “Karşılaştırmak gerekirse 2025 yılının tamamında yaklaşık 2,3 milyar dolar düzeyinde yabancı girişi gördük. Buna ek olarak yabancıların elinde tuttuğu hisse senetlerinin piyasa değeri 40 milyar dolar eşiğini de 2026 başında aşmış oldu. Bu ilgiyi kısa vadede olumlu okuyoruz ve artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Altın yatırımcısı için hala geç değil

Altına 2025 yılında toplam talebin 2024 yılına göre yüzde 0,8 artarken talebin ana kırılımlarında altına dayalı borsa yatırım fonları yer aldığını söyleyen Akgül şunları söyledi: “Merkez bankaları halihazırda altın taleplerini hala güçlü tutuyor. Eylül ayında başlayan ve ocak ayında ivmelenen yükselişte ise kaldıraçlı pozisyonların etkisi olduğunu görmekteyiz. Yine de kaldıraçlı piyasada regülatörlerin aldığı önlemlerin, değerli metallerde oluşan köpüğü büyük ölçüde aldığını düşünüyoruz. Altına olan talebi kısa vadede geçici dinamiklerden öte daha uzun vadeli dinamiklerle okuyoruz. Bu da altın yatırımcısı için hala geç olmadığını gösteriyor.”

SPK'nın son taslağı fonlara ilgiyi olumlu etkileyebilir

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına ilişkin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin görüşüne açtığı rehber değişikliğine ilişkin de İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül şöyle konuştu: “SPK, TSPB üyelerinin görüşlerine sunmak üzere Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de düzenlemeye gidiyor. Söz konusu taslak resmileştiği takdirde serbest fonlar, para piyasası fonları ve borsa dışı repo işlemlerinde sınırlamalar ve yeni kriterler getirilecek. Öncelikle yatırımcı tercihleri açısından orta uzun vadeli bir perspektifte piyasada sağlanacak güvenin artacağını düşünüyoruz. Bu da yatırımcı ilgisini daha olumlu bir noktaya taşıyabilir. Biz bu tip bir düzenlemenin artan şeffaflık ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yatırımcı ilgisini ve güvenini artıracağı görüşündeyiz.”