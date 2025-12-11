Faiz indirimine ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılının son faiz kararını açıkladı. 150 baz puanlık faiz indirimiyle yüzde 38’e gerileyen politika faizi ve PPK karar metnine yönelik ekonomistler de değerlendirmede bulundu.

“Tam isabet”

Kararın açıklanmasıyla Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararına yönelik öngörüsü olan “KKM dahil net rezervler 26 ayda 250 milyar dolar iyileşti. Bana göre bugün Merkez Bankasının en fazla 100 baz puan indirimi yapması gerekiyor, ama bu tabloya güvenerek 150 yapacağını tahmin ediyorum” yorumunu paylaşarak “Tam İsabet” dedi.

Kara, sonrasında da “Faiz liginde son durum” diyerek gelişen piyasalardaki politika faizi ile enflasyon farkı grafiğini paylaştı. Kara yorumlarına, “Sanayici ve ihracatçıların sıkıntılarına dikkat çekmem yüksek faiz indirim taraftarı olduğum anlamına gelmesin. Üreticinin ihtiyacı yapay şekilde indirilen faizler değil, öncelikle güven ve öngörülebilirliğin artırılarak yüklü faiz indirimi için uygun koşulların oluşturulmasıdır” ifadeleriyle devam etti.

“Politika yaklaşımı korunuyor”

Banu Kıvcı Tokalı’nın faiz değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“TCMB faiz notundan:

Enflasyonun ana eğiliminde bir miktar gerileme.

Çeyreklik büyüme hızı 3Ç’te beklentilerin üzerinde; ancak son çeyreğe ait görünüm, talep koşullarının dezenflasyona desteğinin sürdüğü yönünde.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışı, enflasyon görünümünde risk oluşturan unsurlar olarak kalırken; gıda fiyatları son dönemdeki pozitif gelişimi nedeniyle yer almıyor.

Para politikası yaklaşım çerçevesini oluşturan temel ifadeler korunuyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunması; faiz adımlarının ara hedeflerle uyumlu ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılıkta alınacak olması; indirim boyutunun enflasyon odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı gözden geçirilmesi ve enflasyon gelişiminin ara hedeften belirgin ayrışması durumunda sıkılaşmaya gidilmesi gibi.

Likidite araçları etkin kullanmaya devam edilecek.

Özetle; enflasyonla uyumlu indirim süreci ve beklenti kanalından desteği artırmaya yönelik politika yaklaşımının korunduğunu söyleyebiliriz. 2026 sonu için %27,5’lik politika faiz tahminimi koruyorum.”

“Şahin bir metin”

Burcu Aydın, faiz metnindeki değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

“Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda değişiklikler:

"Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir."

"Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir."

"Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir."

"Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

Bu açıklamalar enflasyondaki düşüşün gıda kaynaklı olduğunu (TCMB kontrol ufku dışında) ve büyümenin de tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini belirten şahin bir metin.

Metne karşın faiz indirimine gidilmesi, bir önceki Duyuruda da olduğu gibi, metin ve karar arasındaki uyumsuzluğun devam ettiğini gösteriyor.”

“Kendi içerisinde uyumsuz”

Orkun Gödek, karar metnindeki uyumsuzluklara dikkat çekerek, “Bu paragraf kendi içerisinde uyumsuz. Beklenenden güçlü geldiği düşünülen büyüme ve gıda fiyatları kaynaklı düşüşle 150bp adım atmak tutarlı değil. Zorlamaya başladık.

Yıl içerisinde tahminlerdeki değişimi de gözettiğimizde ya büyümeyi arkada enflasyon tahmini için tam olarak oturtamıyoruz demektir ya da talep koşullarının okunmasında farklılık var” dedi.

Bu paragraf kendi içerisinde uyumsuz. Beklenenden güçlü geldiği düşünülen büyüme ve gıda fiyatları kaynaklı düşüşle 150bp adım atmak tutarlı değil. Zorlamaya başladık.



“Kayda değer bir etki yaratmıyor”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Faiz indirimine alan yaratan enflasyon verisi ile TCMB 150 baz puan faiz indirimini gerçekleştirdi. Dezenflasyon sureci açısından risk unsurlarından bahsedip faiz indirimine gitmek nasıl bir çelişkidir. Beklentiler ve fiyatlama davranışları iyileşme işareti gösterse de dezenflasyon için risk unsuru olarak değerle diriliyor ama yine de faiz indiriliyor. Ancak enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir ayrışma olduğunda sıkılaşmanın devam edeceği belirtiliyor. TCMB faiz indirimi beklentilerini karşılamada oldukça istikrarlı. TCMB adımların büyüklüğü enflasyon görünümlü olacak diyor. Elbette ki bu görünüm kamuoyunda güven zafiyeti olan TUIK verisi olacak. TCMB bir kez daha söylem ve eylem çelişkisi yaşıyor. Görülen o ki kurun istikrarlı bir patikada gitmesi için kur tarafında kontrol devam edecek. Politika faizi 100 baz inmiş 150 inmiş beklentiler bağlamında kayda değer bir etki yaratmıyor bana göre. Çünkü buradaki en büyük sorun hedefin yanlış yerde belirlenmiş olması” yorumunu yaptı.

“İmkânsız üçlü”

Prof. Dr. Utku Altunöz faiz indirimine yönelik değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ekonomide imkânsız üçlü diye bir konu vardır.. Uluslararası iktisat ve uluslararası politik ekonomide sabit döviz kuru, serbest sermaye hareketi ve bağımsız bir para politikasının aynı anda yürütülemeyeceğini belirten kuraldır. Bunu tarihte tek bozan kişi iktisat Profesörü (!) Tansu Çiller'di...Benzer durum TCMB için de geçerli..Hem faiz indirip hem sıkı para politikası uyguladığını iddia etmek...”