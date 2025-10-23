  1. Ekonomim
Faiz kararı öncesi Bloomberg uyardı: İndirim mi, sabit mi?

Bloomberg Economics’in notunda, bugün açıklanacak faiz kararında, TCMB'nin faiz indirimi yönünde eğilim gösterebileceği belirtildi. Faizin değişmemesinin ise yüksek ihtimalli bir risk olduğu öngörüldü.

Bloomberg Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda küçük bir faiz indirimi ile faizin değişmemesinin dengede olduğunu düşünüyor.

Raporda, "Temel senaryomuz indirim yönünde. Beklentimizde politika yapıcıların devam eden gevşeme döngüsünde güvercin sürprizlere yönelik eğilimini yansıtıyor. Faizin değişmemesini de yüksek olasılıklı bir risk olarak görüyoruz. Bu seçenek, dezenflasyon trendinin sürdürülmesine yardımcı olacak bir karar olabilir" denildi.

Piyasada ağırlık beklenti, TCMB'nin bugün 14.00'te açıklayacağı karar ile gösterge faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 39,5'e indireceği yönünde oluştu.

