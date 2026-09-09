Faizde indirim son iki toplantıda bekleniyor

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın yılın altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıklayacak. Beklentilerin altında gelen ağustos enflasyonu ve normale dönen fonlama faizi sonrası uzmanlar sembolik de olsa eylül PPK’sında 50 baz puanlık indirim olabileceğini belirtirken son günlerde yükselen petrol fiyatları pas geçme fiyatlamasını arttırdı. Anketler yüzde 37 politika faizinin bu toplantıda da sabit bırakılmasını kasım ve aralık toplantılarında indirimlerin başlaması yönünde yoğunlaştı.

TCMB bu yıl ocak PPK’sında yaptığı 100 baz puanlık indirim sonrası geride kalan dört toplantıda politika faizini değiştirmedi. TCMB savaşla birlikte fonlama faizini 1 Mart’ta yüzde 40 seviyesine çıkarırken 23 Ağustos’ta yeniden normale dönerek haftalık repo ihalelerine başladığını duyurdu. Matriks Haber’in piyasa anketinde yüzde 37’de politika faizinin sabit bırakılması öne çıkarken, anket katılımcılarından politika faizinin sabit bırakılması hâlinde, ilk faiz hamlesinin zamanlamasına ilişkin tahmin veren 16 ekonomistin medyan beklentisi, Ekim 2026’da yüzde 36,00’ya indirim yönünde oluştu. Ankette eylül ayı hariç yılın kalanındaki iki toplantıya ilişkin medyan beklenti, iki faiz indirimi yapılacağı yönünde belirginleşti. 2026 yıl sonu haftalık repo faizi için medyan beklenti yüzde 35,00 seviyesinde korunan ankette 2027 yıl sonu faiz beklentisi yüzde 26 oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da ağustos ayındaki enflasyon raporu sunumunda şubat sonu başlayan savaşta en kötünün geride kaldığını ve normalleşmenin başlayacağını belirterek haftalık repo ihalelerine dönülme hazırlıklarının olduğunu belirtmişti. 23 Ağustos’ta bu adım atıldı ancak piyasa uzmanlarına göre TCMB Başkanı Karahan enflasyon raporu toplantısında faiz indirimine ilişkin bir sinyal vermedi. Zaten uzmanlara göre piyasa faizlerinde belirgin bir gevşemeye işaret eden normalleşme kararından sonra politika faizinde bir indirim olası görülmüyor. Uzmanlar enflasyon görünümünde bir iyileşme olması ve petrol fiyatlarının da gerilemesi hâlinde önümüzdeki toplantılarda kademeli bir indirim süreci başlayabilecek.

Petrol riskine girmeyecektir

Petrol fiyatları bu haftaya yükselişle başladı ve TCMB’ye yönelik faiz indirimleri için kısa vadede destekleyici bir görünüm sunmuyor. EKONOMİ’ye konuşan bir yabancı uzman da hem haftalık repo ihalelerine dönülmesinin hem de ağustos enflasyonunda beklentilerin altında gelen seyrin eylül PPK’sında politika faizinde bir indirim sinyali olarak yorumladığını hatırlatarak petrol fiyatlarındaki yükselişin bu beklentisini değiştirdiğini vurguladı. Uzman petrolün neredeyse 100 dolara doğru hareket ettiğini ve TCMB’nin de bu riske girmeyerek politika faizinde bir hamle yapmayacağına işaret etti.

Bir diğer yerli uzman da TCMB’nin eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını beklediğini ekim ve aralık toplantılarında ise 50-100’er baz puanlık indirimler olabileceğini söyledi. Böylece sene sonu politika faizinin yüzde 35-36 aralığında olabileceğini kaydeden uzman eylül ayında yıllık TÜFE enflasyonunda baz etkisinin yardımıyla yüzde 1 puana yakın bir gerileme görülebileceğine işaret etti. Uzmanın yılsonu TÜFE enflasyonunu tahmini ise yüzde 30 seviyesinde.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley de, TCMB eylül PPK toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Kurum analizinde dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla TCMB’nin temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağını ve yıl sonuna kadar politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 35 seviyesine çekeceğini öngördü. Analizde, 2027 sonuna kadar kademeli indirimlerin devam etmesi ve politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine kadar gerilemesi tahmini de yer aldı.

TEPAV'dan erken indirim itibar kaybını artırabilir uyarısı

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu eylül ayı PPK'sına yönelik değerlendirme notunu yayımladı. Notta enflasyon hedefinin yükseltilmesinin faiz indirimi için bir alan açıldığı izlenimi doğurabileceğine dikkat çekilerek enflasyondaki katılık çerçevesinde erken bir faiz indiriminin para politikasının itibarını zedeleme riskinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulması önerildi.

Notta mevcut koşullar altında 2026 yılsonu enflasyonunun güncellenen hedefin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilerek, OVP'de yüzde 21'e yükseltilen 2027 yılsonu enflasyon hedefine ulaşılmasının da zor göründüğü ifade edildi.

TCMB'nin ağustos enflasyon raporunda güncellemeye gitmeyerek hedefi koruduğu hatırlatılan notta TCMB'nin son Enflasyon Raporu'ndaki 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin OVP ile uyumlu açıklanmaması, para politikasına güveni azaltıcı bir gelişme olarak değerlendirildi. Yıllık enflasyonun da son 13 aydır yüzde 30,7 ile yüzde 33,3 arasında dar bir aralıkta seyrettiğine dikkat çekilen notta, enflasyon beklentilerinin çıpalanamadığı ve bunun enflasyonda atalet yaratan fiyatlama davranışlarının devam etmesine neden olduğu belirtildi. TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilirliğinin ve kalıcı olarak düşük bir enflasyon düzeyine ulaşılmasının giderek zorlaştığını belirtti. OVP'de yüzde 21'e yükseltilen 2027 yıl sonu hedefine ulaşılmasının da zor göründüğü ifade edildi.