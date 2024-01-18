Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde son durum nedir?

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, “Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık” dedi.

Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

Evlilik kredisi şartları

-Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek,

-Deprem bölgesi öncelikli olacak,

-Yaş ve gelir şartı da olması ön görülüyor,

-Belli suçlara bulaşmamış olmak.