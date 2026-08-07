FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları temmuzda yeniden yükseldi

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Küresel gıda fiyatlarını takip eden endeks, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi. Buna rağmen endeks, Mart 2022'de ulaştığı tarihi zirvenin yüzde 18,2 altında kalmayı sürdürdü. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş, et ile süt ürünlerinde görülen gerilemenin etkisiyle kısmen dengelendi.

Tahıl fiyatları yükselişe geçti, buğdayda sert artış

FAO Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 113,8 puana çıktı. Endeks geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerinde gerçekleşti.

Küresel buğday fiyatları, Karadeniz’deki ihracat akışında yaşanan kesintiler, ihracat altyapısındaki hasar ve önemli üretici ülkelerde etkili olan sıcak hava dalgalarının ardından aylık yüzde 5,8 yükseldi. Buğdaydaki yıllık fiyat artışı yüzde 9,9’a ulaştı. Mısır fiyatları ABD’deki sıcak ve kurak hava koşullarına ilişkin gelişmeler ile enerji piyasalarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 3,6 arttı. Arpa fiyatlarında ise aylık yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.

Bitkisel yağ fiyatlarında rekor seviye

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2 yükselerek 195,7 puana ulaştı ve Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Palm ve soya yağı fiyatlarındaki artışlar, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarında görülen düşüşlerden daha yüksek gerçekleşti.

Şeker fiyatlarında yüzde 5,6'lık artış

Şeker Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puana yükseldi. Buna rağmen şeker fiyatları Temmuz 2025 seviyesinin yüzde 8 altında kaldı. Avrupa Birliği’nde devam eden sıcak ve kuru hava koşullarının mahsul verimine yönelik etkileri ile Asya’nın önemli üretici ülkelerinde El Niño bağlantılı hava koşulları fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Et fiyatları 2026'da ilk kez geriledi

FAO Et Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,8 azalarak 127,7 puana geriledi. Böylece endeks 2026 yılındaki ilk aylık düşüşünü kaydetti. Kümes hayvanları, domuz ve sığır eti fiyatları gerilerken koyun eti fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Süt ürünleri fiyatlarında sert düşüş

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 0,7 düşüşle 116,2 puana indi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 geriledi. Yağsız süt tozu fiyatları yüzde 3,3, tam yağlı süt tozu yüzde 3,1 ve tereyağı yüzde 2,4 düşerken, peynir fiyatları yüzde 1,7 arttı.