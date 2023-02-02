FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık: Buğday fiyatlarında dalgalanma beklenmiyor

Buğday çalıştayı Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen, ‘Türkiye Buğday Sektörü için Tedarik Zinciri Analizi: Dayanıklı Bir Gıda Sisteminin Oluşturulması Projesi’ kapsamında yapılan çalıştayda, buğdayın geleceği ele alındı.

Çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, buğday üretiminde Türkiye'nin dünyada önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Buğday sektörü fiyat açısından takip ediliyor. FAO'nun rakamlarına göre, buğday üretiminde sıkıntı olmayacağı yönünde tahminler var. Türkiye'de geçen sene üretimde yüzde 11'lik bir artış oldu. Yaklaşık 20 milyon ton buğday üretildi." dedi.

Selışık, dünyada buğday fiyatlarında dalgalanma beklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bunun da nedeni Ukrayna'da süren savaş. Ukrayna ve Rusya buğday ticaretinde önemli role sahipler. İki ülke arasındaki kriz ve sorunlar dünya ticaretini etkiliyor. Kuraklığın ve iklim değişikliğinin getirdiği etkilerle, buğday sektörü stratejik bir ürün olduğundan, ülkeler açısından daha da önemli hale geliyor. Elindeki stokunu kontrollü şekilde ticarete konu eder bir hal alıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Ürün olsa bile satış gerçekleşmeyebiliyor."

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Güneş de buğdayın ekiminden un olana kadarki süreci üreticilerle değerlendireceklerini ifade etti. Türkiye'nin buğday stoklarıyla geleceğe güvenle bakmak istediğini aktaran Güneş, "Türkiye önemli buğday üreticisi ülkeler arasında ilk 10'a giriyor. Aynı zamanda buğday üretimini artırmak isteyen bir ülke. Bunun yanında un ve makarna sektörünü dikkate aldığımız zaman kendini geliştiren bir ülke. Bunu nasıl daha da geliştirebiliriz, dışsal sorunlara karşı nasıl dayanıklı hale getirebiliriz, bunun tartışması ve raporlanmasının yapıldığı bir çalışma içerisindeyiz." diye konuştu.