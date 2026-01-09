FAO verileri açıkladı: Gıda fiyatları 2025’te yükselişini sürdürdü

Dünya çapında gıda emtia fiyatlarındaki aylık hareketleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin Aralık 2025 verileri açıklandı. Buna göre endeks, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerileyerek 124,3 puana düştü. Endeks, Aralık 2024’e göre ise yüzde 2,3’lük düşüş kaydetti.

Öte yandan 2025 yılı geneline bakıldığında, bitkisel yağlar ve süt ürünlerinde görülen fiyat artışları, tahıl ve şeker grubundaki gerilemenin etkisini dengeledi. Bu gelişmelerin sonucunda FAO Gıda Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise aralıkta yüzde 0,2 geriledi

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki üretim bölgelerinde yaşanan düşüşlerin etkisiyle aralık ayında kasım ayına göre yüzde 2,4 artış gösterdi. Buna karşın endeks, 2025 yılını bir önceki yılın yüzde 17 altında kapatarak 2020 yılından bu yana en düşük yıllık ortalamasını gördü. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise aralıkta yüzde 0,2 gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi ancak yıllık bazda arz kısıtları nedeniyle yüzde 17,1 artarak son üç yılın zirvesine ulaştı.

2020 sonrası en düşük ortalama

Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz buğday sevkiyatı endişeleri ve artan mısır talebiyle aralık ayında yüzde 1,7 yükseldi. Buna rağmen yıllık bazda yüzde 4,9 gerileyerek üst üste üçüncü yıllık düşüşünü yaşadı ve 2020 sonrası en düşük ortalamayı kaydetti.

Süt ürünleri fiyatları aralıkta yüzde 4,4 gerilerken, 2025 yılının genelini yüzde 13,2 artışla bitirdi.

Et Fiyat Endeksi ise aralıkta yüzde 1,3 düşüş yaşasa da, 2025 yılı genelinde güçlü talep ve jeopolitik belirsizlikler sebebiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artış sağladı.