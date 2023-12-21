FAST işleminde üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı

FAST para transfer sisteminde limit yükseltildi, bugün itibariyle bankalardan FAST işlemi ile yapılacak para transferlerinde üst limit 50 bin TL olarak güncellendi.

Merkez Bankası'nın (MB) internet sitesindeki "FAST ile göndereceğim ödemenin üst limiti olacak mı?" sorusuna verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

"FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabilmektedir."