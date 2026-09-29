Fatih Birol: Gerekirse stratejik petrol rezervlerini görüşeceğiz

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, UEA üye devletlerinin gelecekte daha fazla stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini görüşebileceğini söyledi.

Birol, AB enerji bakanları toplantısı öncesinde Dublin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyasaları, özellikle de ürün piyasalarını, dizel ve diğerlerini çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir ihtiyaç olursa, elbette üye hükümetlerimizle görüşerek gerekli adımları atacağız" dedi.

Birol, petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla daha fazla stratejik rezervin piyasaya sürülmesi yönünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğerleri tarafından işaret edilen öneriler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

AB metan emisyon kurallarını ertelemeyi değerlendiriyor

Avrupa Birliği, petrol ve doğal gaz ithalatına ilişkin metan emisyon kurallarının uygulanmasını ertelemeyi değerlendiriyor.

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Birliğin 1 Ocak 2027'den itibaren AB'ye tedarik sağlayan yabancı petrol ve doğal gaz üreticilerinden, güçlü bir sera gazı olan metan emisyonlarını izlemelerini ve raporlamalarını zorunlu kılacak düzenlemeleri ertelemeyi değerlendirdiğini söyledi.

Jorgensen, Dublin'de düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İdari birimlere ithalatla ilgili kısmın ertelenmesi olasılıklarını araştırmaları talimatını verdim" dedi.

İran savaşı sonrası enerji arzı endişesi

Metan, karbondioksitten sonra iklim değişikliğinin ikinci en büyük nedeni. İran savaşı küresel petrol ve gaz arzını aksatırken ve Avrupa hükümetleri, mevzuatı ihlal etmenin getireceği cezaların tedarikçileri bu kış Avrupa'ya yakıt sevk etmekten caydıracağından endişe duydukları için, AB yasası giderek artan bir dirençle karşı karşıya kalıyor.