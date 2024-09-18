Fatih Özatay, Kanada'yı örnek gösterdi: Bu coğrafyada neden olmuyor?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enflasyonda düşüşü gösteren hareketli bir grafik paylaştı. Trudeau’nun “İyi haber” diyerek paylaştığı grafikte, 2022 yılında yüzde 8,1’e çıkan enflasyonun Ağustos 2024’te yüzde 2’ye indiğini görüldü.

Kanada’da yıllık enflasyonun yüzde 2’nin altında bir hedefi bulunurken, Türkiye’den ekonomistler de düşüşü yorumladı.

“Bu coğrafyada neden olmuyor?”

Prof. Dr. Fatih Özatay, Trudeau’nun paylaşımına yaptığı yorumla düşündürdü. Özatay, enflasyonda düşük oranlara yaklaşamadığımızı ve hedeflerin de yükseldiğini şu sözlerle belirtti:

“ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Kanada başardı.

Biz ise, böyle düşük enflasyon oranına ulaşmayı bırakın, enflasyon hedefini bile sürekli yukarıya çekmekle meşgulüz. (Son olarak, 2025 sonu hedefini yüzde 14'ten yüzde 17,5'e yükselttik.)

Hedefi sürekli değiştirmek yerine, uygulanan programın eksiklerini tamamlasak?

Bu coğrafyada neden olmuyor?”

ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Kanada başardı.



Biz ise, böyle düşük enflasyon oranına ulaşmayı bırakın, enflasyon hedefini bile sürekli yukarıya çekmekle meşgulüz. (Son olarak, 2025 sonu hedefini %14'ten %17.5'e yükselttik.)



Hedefi sürekli değiştirmek yerine, uygulanan… https://t.co/hGSyR1vVud — Fatih Özatay (@OzatayFatih) September 18, 2024

Kanada’da enflasyondaki yükselişle birlikte 2022 başında faizlerin yükselişe geçtiği görülürken, yüzde 2’ye inen enflasyon oranına karşın, Kanada Merkez Bankası’nın faiz oranını son olarak 4 Eylül toplantısında 25 baz puan indirerek yüzde 4,25’e çektiği görülmüştü.

“Bizim yüzde 5 enflasyon hedefimiz bir ütopya”

Kanada’da Ottowa Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges da Trudeau’nun paylaşımına şu yorumu yaptı:

“Kanada Merkez Bankası enflasyonu tekrar yüzde 2 hedefine döndürmeyi başardı. Hedef ona ulaşmak için konur. Bizim yüzde 5 enflasyon hedefimiz ise bir ütopya.”