Fatsa’nın bentonit rezervleri 72 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin doğal bentonit rezervleri uluslararası piyasada giderek daha fazla ilgi çekti. Ordu Fatsa merkezli MCL Bentonite, bentonit madenini kedi kumuna dönüştürürken sürdürülebilir madencilik, çevre dostu üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla fark yarattı. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden MCL Bentonite, 72 ülkeye satış yaparak sektörün önde gelen ihracatçıları arasında yer aldı.

2025 için 40 milyon Euro, 2026 için ise 48–50 milyon Euro ciro

MCL Bentonite Genel Müdürü Burak Felek, 2025 için 40 milyon Euro, 2026 için ise 48–50 milyon Euro ciro hedeflediklerini belirterek, “Türk bentonitini premium marka hâline getirerek küresel pazarda daha yüksek katma değer yaratmak istiyoruz” dedi. Ocak 2026’da tamamlanacak yeni tesisin eco ürün üretimine odaklanacağı aktarıldı.

"Türk üretimi kedi kumu artık standart"

İhracat Direktörü Cavit İlhan Durmuş ise Avrupa’da büyük market zincirlerinin raflarında Türk üretimi kedi kumunun artık standart hâline geldiğini vurguladı. Şirketin yeni hedefleri arasında ABD ve Avustralya pazarlarında marka bilinirliğini artırmak ve perakende ağlarını genişletmek bulunuyor.