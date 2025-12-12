Fed 11 bölge başkanını yeniden atadı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgesel Fed bankalarının 11 başkanını 1 Mart'ta başlayacak beş yıllık görev süreleri için oybirliğiyle yeniden atadığını duyurdu.

Fed, yeniden atamaların, bölgesel banka yönetim kurullarının başkanlara ilişkin kapsamlı incelemelerinin ardından ve Fed Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle ile gerçekleştiğini söyledi.

Yasaya göre tüm bölgesel Fed başkanları ve her bankanın birinci başkan yardımcıları beş yıllık dönemler için görev yapıyor. Mevcut dönemler 28 Şubat 2026'da sona eriyor.

Bölgeler ve yeniden atanan başkanlar şöyle: