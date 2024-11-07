Fed Başkanı Powell'dan 'seçim sonuçları' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Genel olarak enflasyon hedefe çok daha yaklaştı. Ekonomi güçlü, iş gücü piyasası sağlam olmaya devam ediyor. Ekonominin gücünü sürdürmeye kararlıyız.

Duruşumuzun yeniden ayarlanmasına devam etmeye güveniyoruz. Enflasyon yüzde 2'ye doğru önemli şekilde düştü. Tüketici harcamalarında büyüme dayanıklı olmaya devam ediyor.

Politika duruşumuz nötr seviyeye doğru devam edecek

Bugün Fed politika duruşumuzu daha da ayarlamak için faizi düşürdü. Politika duruşumuz zaman içinde nötr seviyeye doğru devam edecek.

Önceden belirlenmiş bir rota yok, toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar alıyoruz.

Seçim sonuçları politika üzerinde etkili olmayacak

Karşı karşıya kaldığımız riskler açısından politika iyi konumlanmış durumda. Kısa vadede seçim sonuçları politika üzerinde etkili olmayacak. Mali politikanın zamanlaması konusunda bilgi sahibi değiliz.

Tahvil getirilerinin nerede istikrar kazanacağını söylemek için çok erken. Tahvilde hareketler temel olarak beklenen enflasyondan daha yüksek görünmüyor.

Ekonomik aktivite verileri beklentilerden daha yüksek. Enflasyon verisi kötü değildi ama beklentilerinden yüksekti. Fed nötr duruş yolunda.

Fed mali politika değişikliğini modellemiyor

Fed mali politika konusunda yorum yapmaz. Mali politika kanun geçtiği zaman hayata geçirilir. Fed şu aşamada mali politika değişikliğini modellemiyor.

Son faiz indirim kararına rağmen para politikası hâlâ sıkılaştırıcı. İstihdam piyasası soğumaya devam ediyor. Enflasyon hedefi için daha fazla soğumaya ihtiyaç yok.

Fed nötr faize ulaşmak için acele içinde değil.

Başkan isterse istifa etmeyeceğim

Seçim konusunda herhangi bir şey söylemeyeceğim. Başkan veya danışmanları isterler ise istifa etmeyeceğim.