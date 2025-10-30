Fed Başkanı Powell, piyasaların beklediği açıklamasını yaptı: Aralıkta indirim kesin değil



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamada aralık ayı için bir karar almadıklarını belirtti. Powell, bilanço küçültme sürecinin ise yakın zamanda sonlandırılabileceği mesajını verdi.

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü kararıyla olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için uygun bir konumda olduklarını söyledi.

Powell, para politikasının duruşunun gelen verilere, ekonomik görünüm ve risk dengesine bağlı olarak belirleneceğini ifade etti.

FOMC üyeleri arasında farklı görüşler var

Powell, “Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil.” dedi.

İstihdam ve enflasyon görünümü değişmedi

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı önemli ekonomik verilerde gecikmeler yaşanmasına rağmen, mevcut göstergelerin eylül ayındaki toplantıdan bu yana istihdam ve enflasyon görünümünde önemli bir değişim göstermediğini belirten Powell, iş gücü piyasasının kademeli olarak yavaşladığını ve enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Powell, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlemeyi sürdürdüğünü, hükümetin kapanmasından önce açıklanan verilerin ise beklenenden daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi. Bu durumun özellikle tüketici harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Hükümetin kapanması ekonomik baskı yaratıyor

Fed Başkanı, hükümetin kapanmasının sürdüğü süre boyunca ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşacağını, ancak kapanmanın sona ermesinin ardından bu etkinin tersine dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Bilanço küçültme süreci sonlanabilir

Powell, bilanço küçültme süreciyle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda sürecin yakın zamanda sonlandırılabileceğini belirtmişti. “Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından bilanço küçültmeyi durdurmaktı. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz.” diyen Powell, kararın alınmasında çeşitli göstergelerin dikkatle takip edildiğini vurguladı.

İstihdamda aşağı yönlü riskler arttı

İşsizlik oranının ağustos ayına kadar görece düşük kaldığını ifade eden Powell, istihdamın yılın başından bu yana belirgin şekilde yavaşladığını söyledi. Powell, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda artış gösterdiğini dile getirdi.

Enflasyonun 2022’nin ortalarındaki yüksek seviyelere kıyasla önemli ölçüde düşmüş olmasına rağmen uzun vadeli yüzde 2 hedefine göre hâlâ yüksek olduğunu belirten Powell, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin tarifelere ilişkin gelişmeler nedeniyle yükseldiğini, uzun vadeli beklentilerin ise hedefle uyumlu seyrettiğini kaydetti.

Tarifeler bazı ürünlerde fiyat artışına yol açtı

Powell, yükselen tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları artırdığını ve bunun genel enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyledi. Kısa vadede enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunun altını çizdi.

“Aralık ayına dair bir karar almadık”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Powell, enflasyon ve istihdam hedefleri arasında zaman zaman gerilim yaşanabildiğini belirterek, aralık ayına ilişkin herhangi bir karar almadıklarını vurguladı.

Powell, “Çok yüksek düzeyde belirsizlik varsa, bu hareket konusunda ihtiyatlı davranmak için bir neden olabilir.” ifadelerini kullandı. Hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışında boşluk oluştuğunu belirten Powell, bu durumun geçici olacağını ancak temkinli davranmanın uygun olacağını söyledi.

Fed içinde bekleme eğilimi artıyor

Powell, bazı politika yapıcıların faiz indirimi konusunda bir süre beklenmesi gerektiği görüşünde olduklarını belirtti. “Şu anda, aslında iki kez daha faiz indirimi yaptığımız bir noktadayız. Nötr seviyeye, neresi olursa olsun bir yıl öncesine göre 150 baz puan daha yakınız. Şu anda, belki de en azından bir döngü beklememiz gerektiği hissine kapılanların sayısı giderek artıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri izleniyor

Powell, birçok şirketin işe alım planlarını askıya aldığını veya işten çıkarmalara yöneldiğini belirterek, “Çoğu zaman yapay zeka ve yapay zekanın neler yapabileceğinden bahsediyorlar. Bu durumu çok dikkatli şekilde izliyoruz ve bunun istihdam yaratma üzerinde kesinlikle etkileri olabilir.” dedi.