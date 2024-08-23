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Fed Başkanı Powell: Politikayı ayarlama zamanı geldi

Fed Başkanı Powell, politikayı ayarlama zamanı geldiğini belirtirken, "Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi.

Haber Merkezi
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Fed Başkanı Powell: Politikayı ayarlama zamanı geldi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasına yönelik artan risklerin daha fazla zayıflamaya alan bırakmaması ve enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine ulaşması nedeniyle ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesinin “zamanının geldiğini” söyledi.

Enflasyona yönelik riskler arttı 

Powell, Jackson Hole'da yıllık ekonomi konferansında yaptığı konuşmasında, “Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdama yönelik aşağı yönlü riskler ise arttı. Politikanın ayarlanması için zaman geldi. Gidilecek yön bellidir ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacaktır” dedi.

Fed'in Kongre tarafından ulaşmakla görevlendirildiği iki hedefe atıfta bulunan Powell, işsizlik artarken COVID-19 salgını sırasında yaklaşık yüzde 7'ye yükseldikten sonra “enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güveninin arttığını” söyledi.

İşgücü piyasasında daha fazla soğuma aramıyoruz 

Powell, geçtiğimiz yıl işsizlik oranındaki yaklaşık bir puanlık artışın büyük ölçüde artan iş gücü arzı ve yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını, işten çıkarmaların artmadığını söylerken, Fed'in daha fazla erozyonu önlemek istediğini de vurguladı.

Halihazırda yüzde 4,3 olan işsizlik oranı, Fed yetkililerinin uzun vadede istikrarlı enflasyonla tutarlı olduğunu düşündükleri seviyede bulunuyor.

Powell, “İşgücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma aramıyoruz ya da bunu hoş karşılamıyoruz. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Politika kısıtlamalarının uygun bir şekilde geri çekilmesiyle, güçlü bir iş gücü piyasası korunurken ekonominin yüzde 2 enflasyona geri döneceğini düşünmek için iyi bir neden var” dedi.

Piyasalarda Powell tepkisi

Dolar endeksi, Powell'ın konuşması sonrası düşüşe geçerek 101,32 seviyesine geriledi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 4,4 baz puan düşerek yzüde 3,816 seviyesine,2 yıllık tahvil faizi 4,2 baz puan düşerek yüzde 3,963 seviyesine geriledi. Ons altın da yükselişe geçerek, 2.510 doların üzerine çıktı.

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