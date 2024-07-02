Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı: Daha fazla veri görmeliyiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'nda konuşma yaptı. Powell, "Faiz indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İş gücü piyasası hala güçlü. Dezenflasyon trendi yeniden başlama işaretleri gösteriyor. Enflasyon konusunda oldukça ilerleme sağladık. Yeniden dezenflasyon patikasına dönüyoruz.

"Daha fazla güven duymalıyız"

Faiz indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var.

Çok acele ve çok geç hareket etmenin risklerinin bilincindeyiz. Ancak riskler daha dengeli hale geliyor.

Ücret artışları sürdürülebilir seviyelere doğru geri geliyor. Ücret artışları hala başabaş noktasının üzerinde. Enflasyon gelecek yıl ve sonraki yıl yüzde 2'ye geri dönebilir. Soğuyan işgücü piyasası gelecekteki enflasyon için sorun olarak görünmüyor."

İlk indirim eylülde bekleniyor

Fed, politika faizini 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor. Piyasalarda Fed'in faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 63 olarak fiyatlanıyor.