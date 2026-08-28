Fed Başkanı Warsh: Enflasyonda daha yapacak işimiz var

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Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, ABD ekonomisinin güçlü seyrine rağmen enflasyon tarafındaki görünümün daha kaygı verici olduğunu söyledi.

Warsh, Fed'in şu anda temel odağının fiyat istikrarı olması gerektiğini belirtirken, enflasyonun hedefe yeterli hızda ilerlememesi halinde merkez bankasının "daha yapacak işi olduğunu" vurguladı.

Enflasyon verilerindeki iyileşme yeterli değil

Warsh, yaz aylarında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğini kabul etti ancak bunun temel enflasyon eğiliminde anlamlı bir iyileşme yaşandığını göstermediğini söyledi.

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin değişmediğini belirten Warsh, politika yapıcıların temel enflasyonun bu hedefe açık biçimde ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olması gerektiğini ifade etti.

Yüksek enflasyonun ekonomik refah üzerinde doğrudan zarar yarattığını belirten Warsh, fiyat istikrarının yalnızca finansal piyasalar için değil, hanehalkı ve çalışanlar açısından da kritik olduğunu söyledi.

ABD ekonomisinde daha güçlü büyüme ihtimali

Buna karşılık Warsh, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin daha olumlu mesajlar verdi. Main Street ve Wall Street'in dikkate değer bir direnç gösterdiğini, iş gücü piyasasının oldukça istikrarlı olduğunu ve ekonomide belirgin biçimde daha güçlü büyüme ihtimalinin arttığını söyledi.

Warsh, yapay zekânın da ekonomik görünüm ve para politikasının uygulanması açısından yeni bir değişken haline geldiğini belirtti. Yapay zekânın verimlilik, büyüme ve politika aktarım mekanizması üzerinde sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Fed Başkanı, ileriye dönük yönlendirmenin para politikası iletişiminde sınırlı bir rol oynaması gerektiğini de yineledi.

Politika yapıcıların bütün bir faiz döngüsü için "yarı taahhüt" niteliğinde mesajlar vermesinin, gerektiğinde doğru kararları alma özgürlüğünü kısıtlayabileceğini söyledi.

Warsh, Fed'in mümkün olduğunca filtrelenmemiş ve açık piyasa sinyallerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, piyasa katılımcılarının da ekonomi genelindeki gerçek verilere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Fed'in tepki fonksiyonunu göstermek amacıyla tahminler sunmasının teoride işe yaradığını ancak uygulamada aynı başarıyı göstermediğini söyledi.

Politika kararlarında veri vurgusu

Warsh ayrıca geleceğe dönük politika kararlarının eski veya hatalı verilere dayandırılmaması gerektiğini belirtti. Fed bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının liderleriyle yapılan ilk temasların ise cesaret verici olduğunu ifade etti.