  3. Fed Başkanlığına kesin gözü ile bakılıyordu! Trump, Hassett için kararını verdi
Fed Başkanlığına kesin gözü ile bakılıyordu! Trump, Hassett için kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Fed Başkanlığına kesin gözü ile bakılıyordu! Trump, Hassett için kararını verdi
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir etkinlikte Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i "potansiyel Fed başkanı" olarak nitelendirmişti. Hasset'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek isim olmasına kesin gözü ile bakılıyordu.

Trump: Seni olduğun yerde tutmak istiyorum

Trump, kırsal bölgelerdeki sağlık alanına yapılan yatırıma ilişkin Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, izleyiciler arasında yer alan Hassett'e yönelik övgülerde bulundu.

Hassett'i bir televizyon kanalına verdiği röportaj dolayısıyla öven Trump, "Bugün televizyonda harikaydın. Aslında, gerçeği bilmek istersen, seni olduğun yerde tutmak istiyorum." dedi.

Trump, "Kevin Hassett çok iyi. 'Bir dakika, eğer onu başka bir yere geçirirsem, Fed'deki bu adamlar, özellikle şu anda görevde olan, pek konuşmuyor.' diyorum. Seni kaybederim. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Hasset'in "olağanüstü" bir iş çıkardığını belirten Trump, "Onu kaybetmek istemiyoruz ama nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.