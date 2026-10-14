Fed Bej Kitap: 6 bölgede fiyat baskısı yükseldi
ABD Merkez Bankası (Fed), yayımladığı Bej Kitap raporunda yükselen enerji ve işletme maliyetlerinin 12 bölgenin altısında fiyat baskılarını artırdığını ortaya koyarken, enflasyon endişeleri faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.
ABD Merkez Bankası (FED), ekonomik faaliyetlere yönelik önemli değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı.
Rapor, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle ülkedeki 12 Fed bölgesinin yarısında fiyat baskılarının güçlü seyrettiğini veya giderek arttığını ortaya koydu.
Rapora göre, enerji maliyetlerindeki yükselişin yerel ekonomilere yansımasıyla birlikte altı bölgede son haftalarda belirgin fiyat baskıları gözlemlendi.
Raporda, birçok işletmenin enerji fiyatlarının yanı sıra diğer emtia fiyatları, gümrük tarifeleri ve sigorta maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist baskılara dikkat çektiği belirtildi.
Raporda, "Firmalar yüksek seyreden dizel fiyatlarına dikkat çekerken, yakıt ek ücretleri yoluyla artan maliyetlerin tedarik zinciri genelinde yansıtıldığını belirttiler" ifadesine yer verildi.
5 Ekim'e kadar derlenen verilere dayanan Bej Kitap, ABD ekonomisinin farklı sektörlerinde fiyat artışlarının hızlandığına yönelik diğer göstergelerle de örtüştü.
ABD'de Çarşamba günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, çeşitli mal ve hizmetlerdeki maliyet artışlarının etkisiyle eylül ayında aylık enflasyonun son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.
Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler
Fed yetkilileri, enflasyonun ilave parasal sıkılaştırma olmadan yüzde 2'lik hedefe gerilemeyebileceği endişesiyle Eylül ayındaki toplantıda 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti.
Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar, Ekim toplantısında yeni bir faiz artışı yapılması olasılığını yükseltirken, günün ilerleyen saatlerinde bu beklentilerde gerileme yaşandı.
Piyasalarda ağırlıklı beklenti, Fed'in ekim ayında politika faizini sabit tutması ve yılın son toplantısının yapılacağı Aralık ayında yeniden faiz artırımına gitmesi yönünde şekillendi.
Bej Kitap'a göre, Fed bölgelerinin büyük bölümünde anket döneminde ekonomik faaliyetler sınırlı ölçüde büyüdü.
Buna karşılık, genel istihdam seviyelerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi.
Raporda, 12 Fed bölgesinden 11'inde ücretlerin en azından bir miktar arttığı belirtilirken, bazı bölgelerde yükselen enflasyonun ücretler üzerindeki baskıyı daha da güçlendirdiği ifade edildi.