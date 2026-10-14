Fed Bej Kitap: 6 bölgede fiyat baskısı yükseldi

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ABD Merkez Bankası (FED), ekonomik faaliyetlere yönelik önemli değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı.

Rapor, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle ülkedeki 12 Fed bölgesinin yarısında fiyat baskılarının güçlü seyrettiğini veya giderek arttığını ortaya koydu.

Rapora göre, enerji maliyetlerindeki yükselişin yerel ekonomilere yansımasıyla birlikte altı bölgede son haftalarda belirgin fiyat baskıları gözlemlendi.

Raporda, birçok işletmenin enerji fiyatlarının yanı sıra diğer emtia fiyatları, gümrük tarifeleri ve sigorta maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist baskılara dikkat çektiği belirtildi.

Raporda, "Firmalar yüksek seyreden dizel fiyatlarına dikkat çekerken, yakıt ek ücretleri yoluyla artan maliyetlerin tedarik zinciri genelinde yansıtıldığını belirttiler" ifadesine yer verildi.

5 Ekim'e kadar derlenen verilere dayanan Bej Kitap, ABD ekonomisinin farklı sektörlerinde fiyat artışlarının hızlandığına yönelik diğer göstergelerle de örtüştü.

ABD'de Çarşamba günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, çeşitli mal ve hizmetlerdeki maliyet artışlarının etkisiyle eylül ayında aylık enflasyonun son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.