Fed Bej Kitap raporu yayımlandı

Fed’in 12 bölgesel bankası tarafından 17 Kasım’a kadar toplanan verilerle hazırlanan Bej Kitap anketine göre, istihdamda hafif bir düşüş ve fiyatlarda ılımlı bir artış gözlendi. Raporda “Genel görünüm büyük ölçüde değişmedi” ifadesi yer aldı. Bazı temsilcilerin, gelecek aylarda faaliyetlerde yavaşlama riskinin arttığını dile getirdiği, buna karşın imalat sektöründe sınırlı bir iyimserlik gözlendiği aktarıldı.

İşgücü piyasasında yavaşlama

İşten çıkarma duyurularında artış görülmesine rağmen, işletmelerin doğrudan işçi çıkarmak yerine işe alımları dondurma gibi işgücü tasarrufu yöntemlerine yöneldiği belirtildi. Fiyatlar konusunda gümrük vergilerinin, özellikle girdi maliyetlerinin arttığını bildiren imalat ve perakende işletmeleri için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ücret baskıları ve sektörel durum

Son aylarda ücret artışlarının genel olarak Fed’in enflasyon hedefiyle uyumlu ilerlediği ifade edildi. Bununla birlikte, imalat, inşaat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların “ılımlı” düzeyde ücret baskısı yaşadığına dikkat çekildi.

Hükümet kapanmasının etkileri

Raporun büyük ölçüde 12 Kasım’da sona eren hükümet kapanması döneminde derlendiği aktarıldı. Bazı perakendecilerin, kapanmanın tüketim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bildirdiği ifade edildi. Toplum kuruluşlarının, kapanma sürecinde Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle gıda yardımı talebinin arttığını paylaştığı belirtildi.

Faiz kararı tartışmaları

Ulusal düzeyde resmi verilerin eksikliği, Fed yetkilileri arasında aralık ayında faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda görüş ayrılığına neden oldu. Faiz indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunduğu belirtiliyor.