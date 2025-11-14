FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık Fed kararı için geri sayım başladı...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık ayı Fed faiz toplantısı için geri sayım sürerken, Fed’in yılın son kararının altın, dolar ve borsa üzerindeki etkileri de büyük önem taşıyor. Piyasalarda “Fed toplantısı hangi gün yapılacak, faiz indirimi ya da artışı bekleniyor mu?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomistlerin değerlendirmeleri ve beklentilere dair öne çıkan başlıkları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2025 Aralık Fed kararı tarihleri ve daha fazlası...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 22.00'de duyurulacak.

Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.

Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.