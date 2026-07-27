Fed kararı öncesi ABD tahvil faizleri geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde ABD tahvil piyasasında alımlar öne çıktı.

İki yıllık tahvil faizi 3,7 baz puan gerileyerek yüzde 4,292'ye, 10 yıllık tahvil faizi 4,9 baz puan düşüşle yüzde 4,629'a indi.

Otuz yıllık tahvil faizi ise 4,4 baz puan azalarak yüzde 5,117 seviyesine geriledi.

Warsh'ın mesajları izlenecek

BlueBay Baş Yatırım Sorumlusu Mark Dowding, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele konusundaki güvenilirliğini güçlendirmek amacıyla şahin tonda mesajlar vermesinin beklendiğini ancak bu toplantıda somut bir politika adımı atmayabileceğini söyledi.

Dowding, faizlerde değişikliğe gidilmeden verilecek sıkı para politikası mesajlarının kısa vadede ABD tahvil getiri eğrisinin daha da yataylaşmasına neden olabileceğini belirtti.

Buna karşın ABD'nin bozulan mali görünümü ile Orta Doğu'daki savaşın artan maliyetlerinin ilerleyen dönemde getiri eğrisini yeniden dikleştirebileceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu

Tahvil faizlerindeki gerilemede petrol fiyatlarının düşmesi de etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri harekatı genişletmeyi ertelemesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerin enerji arzına ilişkin endişeleri azaltmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,8 düşüşle 92,14 dolara geriledi.