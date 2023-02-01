Fed kararı öncesi hisse senetleri ve dolar düşüşte

Küresel hisse senetleri Çarşamba günü düşerken, ekonomik verilerin işgücü piyasasının yumuşadığına dair işaretler göstermesi ve Federal Rezerv'in faiz artırım döngüsünün ufukta olabileceğine dair beklentinin artırmasının ardından ABD doları ve Hazine getirileri düştü.

ADP Ulusal İstihdam raporu Çarşamba günü ABD'de özel istihdamın geçen ay 106.000 iş arttığını gösterirken, diğer veriler, Aralık ayında bir önceki aya göre 10.44 milyon olan iş açıklarının 11.012 milyona yükseldiğini göstererek, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Reuters'ın analizine göre, yaırımcılar, daha zayıf bir işgücü piyasasını inatla yüksek enflasyonu düşürmenin kilit bir bileşeni olarak değerlendiriyorlar.