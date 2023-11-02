Fed kararı sonrası güvenli liman altın beklemeye geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) dün gece faiz kararını açıkladı ve piyasanın beklediği gibi faizi sabit tuttu. Fed bir sonraki faiz kararını 13 Aralık’ta açıklayacak.

Kararının ardından ons altın fiyatı 1978 dolar, gram altın 1802 TL seviyesinde yatay hareket etti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ek faiz artışı ihtimalinin masada olduğunu yineleyen açıklaması sonrasında ons altın fiyatı 1970 dolara kadar, gram altın da 1794 TL’ye kadar geriledikten sonra tekrar karar öncesi seviyelere döndü.

Sabah saatlerinde de gram altın hafif bir yükselişte. Gram altın saat 09:15 itibarıyla yüzde 0.24 artışla 1.808 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu da 1.985 dolar seviyesinde.