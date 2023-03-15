Fed, orta ölçekli bankalara katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta ani bir şekilde iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile benzer büyüklükte olan orta ölçekli bankalar için daha katı düzenleme ve denetim başlatmayı değerlendiriyor.

SVB'nin iflasının ardından finans sisteminde kaygılar belirirken, ABD hükümeti mevduat sahiplerine güven telkin etmek ve sisteme destek sağlamak üzere çalışmalara başladı. Ayrıca orta ölçekli bankaların tabi olduğu kuralların gevşetilmiş olması da kamuoyunda tartışma yarattı.

Reuters'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, finans kuruluşlarının denetiminden sorumlu Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr tarafından yürütülen incelemenin ardından 100-250 milyar dolar aralığında bulunan bankalara daha katı kurallar uygulanabileceğini söyledi. SVB, el konulmadan önce 209 milyar dolar büyüklükteydi.

SVB hakkında Fed'in yürüttüğü incelemenin sonuçları 1 Mayıs'ta yayımlanacak. İnceleme sonuçları, orta ölçekli bankaların tabi olduğu sermaye kuralları hakkında yine Fed tarafından yürütülen çalışmada girdi olarak kullanılacak.

Wall Street Journal tarafından dün yayımlanan bir haberde de Fed'in orta ölçekli bankalar için düzenlemeleri yeniden değerlendirdiği, bunun sonucunda daha katı sermaye ve likidite kurallarının uygulamaya alınabileceği ve yıllık "stres testi" sayısının artırılabileceği yer aldı.