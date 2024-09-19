Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde gözler bugün TCMB'nin faiz kararında olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Piyasalar, Merkez Bankası'ndan verilecek mesajları yakından takip edecek; açıklamalarda olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Fed 4 yıl aradan sonra faiz indirdi

Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Analistler, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artmasının dikkati çektiğini belirterek, ABD'de pay piyasalarında, karara ilk tepkinin olumlu olmasına karşın, resesyon endişelerinin devam etmesiyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Fed'in gelecek döneme ilişkin tahminleri de açıklanırken, projeksiyonlar, bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

Fed projeksiyonlarına göre enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye indirilirken, 2025, 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e ve 2025 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e çıkarıldı.

Powell’ın açıklamaları yakından izlendi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güvenim yansıttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Altın rekor kırdı

Söz konusu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, altının ons fiyatı dün Fed'in faiz kararının ardından 2600,17 doları görerek rekor kırsa da bu seviyelerden artan satış baskısıyla günü 0,4 düşüşle 2.559 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2.574 dolardan işlem görüyor.

Faiz kararı öncesi yüzde 3,69 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi kararın ardından yüzde 3,63'e kadar gerilerken, günü 3,71 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan, Fed'in projeksiyonlarında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirebileceği öngörülse de para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,1 düşerken, yeni işlem gününde yüzde 1,4 değer kazancıyla 73,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa’da gözler İngiltere Merkez Bankası’nda

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir hâkim olurken, bölgede bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin bu toplantıda politika faizini sabit tutacağını kesin gözüyle bakılırken, para politikası metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, dün Fed'in faizler 50 baz puan indirmesinin gevşeme döngüsü için küresel bir alan açtığı belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlarda daha da güvercinleşebileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkıyor

Asya tarafında yeni işlem gününde pozitif bir seyir öne çıkarken, yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.

BoJ'un yarınki açıklamasında faiz oranının yüzde 0,25'te sabit tutması bekleniyor. Banka politika faizini 31 Temmuz 2024'te 15 baz puan artışla yüzde 0,25'e yükseltirken, devlet tahvil alımlarının ise azaltılmasına karar vermişti.