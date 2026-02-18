Fed tutanakları: Enflasyon beklendiği gibi düşerse faiz indirimi gelebilir
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) tutanaklarında enflasyonun düşüş seyrine bağlı olarak faiz indirimi ihtimalinin masada tutulduğu ancak yetkililer arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı görüldü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.
Tutanaklara göre Fed yetkilileri, enflasyona yönelik endişelerin yeniden canlandığının sinyalini verdi. Birkaç politika yapıcı, enflasyonun belirlenen hedefin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını artırması gerekebileceğini öne sürdü.
Ayrıca bazı katılımcılar enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda faiz oranı hedef aralığında yukarı yönlü revizyonun uygun olabileceğini ve komitenin gelecekteki faiz kararlarına ilişkin "iki taraflı" bir tanımlamayı destekleyeceklerini belirtti.
Tutanaklar, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediği, ancak daha kalıcı bir enflasyon riskinin devam ettiği görüşünde birleştiğini gösterdi.
Faiz kararında görüş ayrılıkları bulunuyor
Toplantıda, gösterge Fed politika faiz oranının yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması kararı 10'a karşı 2 oyla alındı. Guvernörler Christopher Waller ve Stephen Miran ise çeyrek puanlık bir indirim lehine oy kullanarak karara muhalif kaldılar.
Tutanaklar ayrıca bir grup politika yapıcının en azından yakın vadede ek faiz indirimlerine daha mesafeli bir tutum sergilemeye başladığını işaret etti.
Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, yüksek seyreden enflasyon verileri ortamında para politikasının daha fazla gevşetilmesinin, politika yapıcıların yüzde 2'lik enflasyon hedefine olan bağlılığının zayıfladığı şeklinde yanlış yorumlanabileceği uyarısında bulundu" ifadelerine yer verildi.
Bazı yetkililer, enflasyonun bekledikleri gibi düşmesi halinde daha fazla faiz indirimi olasılığını masada tutarken, çoğunluk, enflasyondaki iyileşmenin genel tahminlerden daha yavaş olabileceğini belirtti.
Bu yılın başında ABD'deki ekonomik veriler nasıl?
Fed'in Ocak toplantısından bu yana yayımlanan veriler ivmelenen bir büyüme, yavaşlayan enflasyon ve dengelenen bir işgücü piyasasına işaret ediyor.
Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle sınırlı bir artış gösterdi. Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan "çekirdek TÜFE" ise aylık bazda beklentiler dahilinde yükseldi.
Öte yandan, ocak ayında tarım dışı istihdam artışı son bir yılı aşkın süredir en yüksek seviyeye ulaştı. İşverenler 130 bin kişiye istihdam sağlarken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde yüzde 4,3'e geriledi. Bu gelişme, 2026'nın başında işgücü piyasasının istikrarını koruduğuna işaret etti.