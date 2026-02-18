Fed tutanakları: Enflasyon beklendiği gibi düşerse faiz indirimi gelebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ocak tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklara göre Fed yetkilileri, enflasyona yönelik endişelerin yeniden canlandığının sinyalini verdi. Birkaç politika yapıcı, enflasyonun belirlenen hedefin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını artırması gerekebileceğini öne sürdü.

Ayrıca bazı katılımcılar enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda faiz oranı hedef aralığında yukarı yönlü revizyonun uygun olabileceğini ve komitenin gelecekteki faiz kararlarına ilişkin "iki taraflı" bir tanımlamayı destekleyeceklerini belirtti.

Tutanaklar, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediği, ancak daha kalıcı bir enflasyon riskinin devam ettiği görüşünde birleştiğini gösterdi.

Faiz kararında görüş ayrılıkları bulunuyor

Toplantıda, gösterge Fed politika faiz oranının yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması kararı 10'a karşı 2 oyla alındı. Guvernörler Christopher Waller ve Stephen Miran ise çeyrek puanlık bir indirim lehine oy kullanarak karara muhalif kaldılar.

Tutanaklar ayrıca bir grup politika yapıcının en azından yakın vadede ek faiz indirimlerine daha mesafeli bir tutum sergilemeye başladığını işaret etti.