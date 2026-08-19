Fed tutanakları: Enflasyon düşmezse faiz artışı masada

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyonun gerilememesi halinde para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gidilebileceğine işaret etti.

Tutanaklara göre, birçok Fed yetkilisi enflasyonda yeterli düşüş sağlanmaması durumunda ek faiz artışlarının gerekebileceğini değerlendirdi. Bazı üyeler ise mevcut finansal koşulların enflasyonu Fed’in yüzde 2’lik hedefine döndürmek için yeterince sıkı olmayabileceğini belirtti.

Üç üye faiz artışını destekledi

Toplantıda üyelerin çoğunluğu politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasını destekledi. Ancak üç üye, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Faiz artışını destekleyen bazı yetkililer, önleyici bir faiz artışının ilerleyen dönemde daha sert ve maliyetli sıkılaştırma adımlarına duyulabilecek ihtiyacı azaltabileceğini savundu.

Enflasyon riskleri yukarı yönlü

Fed yetkilileri genel olarak enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti.

Birçok katılımcı, Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden tırmanmasının enflasyon görünümündeki belirsizliği artırabileceğini belirtti. Uzun süreli bir çatışmanın tedarik zincirlerindeki sorunları uzatarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Toplantı döneminde mevcut verilere göre mayıs ayında yıllık PCE enflasyonu yüzde 4,1, çekirdek PCE enflasyonu ise yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Fed personeli, haziran ayı için manşet PCE enflasyonunu yüzde 3,7, çekirdek PCE enflasyonunu ise yüzde 3,3 olarak tahmin etti.

Fed'den yapay zeka hisseleri için uyarı

Toplantıda yapay zeka sektöründeki yüksek şirket değerlemeleri de gündeme geldi.

Bazı Fed yetkilileri, yapay zeka bağlantılı şirketlerdeki yüksek değerlemelerin finansal istikrar açısından risk oluşturabileceğini değerlendirdi.

Tutanaklarda, yapay zeka sektörüne ilişkin uzun vadeli kâr beklentilerinde yaşanabilecek ciddi bir aşağı yönlü revizyonun geniş çaplı varlık fiyatlaması değişikliklerine ve daha sıkı finansal koşullara yol açabileceği belirtildi.

Böyle bir düzeltmenin yapay zeka sektörüne doğrudan veya dolaylı şekilde maruz kalan finansal kuruluşlar üzerinde de baskı oluşturabileceği ifade edildi.