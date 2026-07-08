Fed tutanakları: Enflasyon riski sürerse ek faiz artışı gündeme gelebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bir bölümü son para politikası toplantısında faiz artırımı için gerekçelerin bulunduğunu değerlendirse de, nihayetinde politika faizinin sabit tutulması kararını destekledi.

Çarşamba günü yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 16-17 Haziran tarihli toplantı tutanakları, işgücü piyasasına yönelik endişelerin hafifçe azalmasıyla birlikte, politika yapıcılar arasında enflasyona ilişkin kaygıların arttığını da ortaya koydu.

Tutanaklarda, katılımcıların çoğunun yüksek enflasyonun enflasyon beklentilerini olumsuz etkileme riskinin bulunduğu görüşünü paylaştığı belirtildi.

Tutanaklarda, "Katılımcılar genel olarak, toplantılar arası dönemde elde edilen bilgilerin, fiyat istikrarına yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek seviyede kaldığını, buna karşılık tam istihdam hedefine ulaşmaya yönelik aşağı yönlü risklerin ise biraz azaldığını gösterdiğini değerlendirdiler" ifadelerine yer verildi.

FOMC, Fed Başkanı Kevin WArsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda gösterge federal fon faiz oranını oybirliğiyle yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Toplantı sonrası açıklamada yetkililer, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirterek fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü yineledi.

Toplantının ardından açıklanan yeni faiz tahminleri, dokuz yetkilinin bu yıl en az bir çeyrek puanlık faiz artışı beklediğini, altı yetkilinin ise en az iki faiz artışı öngördüğünü gösterdi. Diğer dokuz yetkili ise faizlerde değişiklik ya da indirim beklemedi. İleriye dönük yönlendirme uygulamasına eleştirel yaklaşan Fed Başkanı Warsh ise faiz tahminini paylaşmadı.

Komite, önümüzdeki aylarda ABD ekonomisinin izleyebileceği farklı senaryoları da değerlendirdi. Enflasyonun yavaşladığı senaryoda katılımcıların çoğu, Fed'in faiz oranını koruyacağını veya düşüreceğini öngördü.

Buna birlikte, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, yüksek enerji fiyatları ve gümrük tarifelerinin etkisiyle enflasyonun yüksek seyrettiği senaryoda ise katılımcıların çoğu, "bazı politika sıkılaştırmalarının muhtemelen gerekli olacağını" ifade etti.

Bu değerlendirmeler, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Mayıs ayında yıllık yüzde 4,1'e yükselerek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösteren verilerle desteklendi. Söz konusu artış büyük ölçüde İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarından kaynaklanırken, gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon göstergesi de yüzde 3,4'e yükseldi.

Toplantının ardından Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı. İran ile ABD arasında ateşkesin kalıcı olacağı beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla gemi geçişine izin verilmesiyle petrol fiyatları gerilerken, bu hafta yeniden başlayan çatışmalar fiyatların tekrar yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada ateşkesin sona erdiğini düşündüğünü ve ABD'nin muhtemelen İran'a yeni saldırılar düzenleyeceğini söyledi.

Yatırımcılar Çarşamba sabahı erken saatlerde, bu yıl bir ila iki çeyrek puanlık faiz artışı olacağını öngörüyorlardı.

Politika yapıcılar, bir sonraki önemli adım olarak 14 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı tüketici enflasyonu verilerini takip edecek. Söz konusu veriler, Warsh'ın 22 Mayıs'ta göreve başlamasının ardından ilk kez Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ifade vereceği gün açıklanacak.

Toplantı tutanakları, politika yapıcıların 2026'nın geri kalanında "sağlam reel GSYİH büyümesi" beklentisini koruduğunu ortaya koydu.

Yetkililer ayrıca işgücü piyasasının yakın vadede istikrarlı seyrini korumasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, 17 Haziran tarihli FOMC açıklamasının önceki toplantıların ardından yayımlanan metinlere kıyasla daha kısa tutulduğu görüldü. Bu durumun, Fed'in iletişim stratejisinde kapsamlı değişiklikler yapmayı hedefleyen Warsh döneminin ilk işaretlerinden biri olabileceği değerlendirildi.

Tutanaklarda, katılımcıların çoğunun FOMC toplantı bildirisinin daha kısa hazırlanmasının faydalı olacağı görüşünü dile getirdiği aktarıldı.