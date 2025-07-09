Fed tutanakları: Faiz indirimi ihtimali yükseliyor

Çoğu ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi bu yıl faiz indirimi bekliyor. Ancak kaç tane indirimin geleceği konusunda bölünmüş durumdalar.

Bazı üyeler indirimin Temmuz ayında başlayabileceğini belirtirken, diğer bazıları bu yıl hiç indirim yapılmaması gerektiğini savundu. Muhtemel çözüm ise bu iki görüşün ortasında bir yerde olacak gibi görünüyor.

Haziran ayı "dot plot"u (noktacık grafiği), bu yıl kaç faiz indirimi olacağına dair tahminleri gösteriyor ve 10 yetkili bu yıl iki indirim öngörürken, 9 yetkili daha az indirim bekliyor. Önceki grafiklere kıyasla daha fazla bölünme gösteren bu tablo, Başkan Donald Trump’ın tarifelerinin enflasyon baskılarını artırma ve büyümeyi yavaşlatma riskini barındırdığı bir ortamda politika yapıcılar için zor kararların işaretini veriyor. Ekonomik veriler, güçlü iş gücü piyasasına rağmen artan durgunluk belirtilerini yansıtıyor.

17-18 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, para politikasının geleceğine dair içsel endişeleri ortaya koydu. Yetkililer kalıcı enflasyon riski, yumuşayan iş gücü piyasası ve yavaşlayan ekonomik büyüme gördüklerini ifade etti.

Tutanaklarda şu ifadeye yer verildi:

“Çoğu katılımcı, bu yıl federal fon oranı için hedef aralığında bir miktar indirimin muhtemelen uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu. Katılımcılardan birkaç kişi, verilerin kendi beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde bir sonraki toplantıda hedef aralığın düşürülmesini düşünmeye açık olacaklarını belirtti”

Yine de tutanaklarda “Bazı katılımcılar, federal fon oranı için hedef aralıkta bu yıl hiçbir indirimin yapılmamasının en olası uygun yol olduğunu gördü” ifadeleri de yer aldı.

Fed, faiz indirimi yönünde ilerliyor olabilir ve Çarşamba günü yayımlanan tutanaklar, yetkililerin ne kadar yaklaştığını gösterebilir.

Tutanaklar, Fed’in 17-18 Haziran tarihli toplantısını kapsıyor; bu toplantıda faizler yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tutulmuş ve yıl sonuna kadar iki indirim öngörülmüştü.

Yatırımcılar, Fed’in bekle-gör yaklaşımının sona erdiğine dair ipuçları arayacak. Çekirdek enflasyon son dört ayda beklentilerin altında geldi. Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve Fed üyesi Christopher Waller gibi bazı yetkililer Temmuz ayında bir indirimin masada olabileceğini söylemişti. Güçlü gelen Haziran istihdam raporu bu ihtimali zayıflatmış olsa da, genel tonda bir değişim gözleniyor.

Haziran tutanaklarının, Mayıs toplantısı tutanaklarında oluşan yüksek belirsizlik seviyesini düşüreceği tahmin ediliyor. O dönemde Komite, para politikasının ve özellikle Başkan Donald Trump’ın tarife planlarının etkilerine dair daha fazla netlik gerektiğini belirtmişti. Bu dil artık biraz eski kalmış görünüyor. Haziran bildirisi, enflasyon verilerindeki iyileşmeyi kabul etmişti ve tutanaklar daha da ileri giderek, yaz sonuna kadar bir faiz indirimi için gerekli verilerin ellerinde olmasını beklediklerini işaret edebilir.

Eğer bu yönde bir ifade yer alırsa, Eylül ayı için piyasa beklentilerini güçlendirebilir. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in Temmuz toplantısında faizleri sabit tutma olasılığını %95, Eylül ayında indirim yapma olasılığını ise %63 olarak fiyatlıyor.

Faiz indirimi için gereken eşik düşüyor olabilir

Citi analistlerine göre tutanaklar ayrıca Başkan Powell’ın Haziran toplantısı sonrası basın toplantısında ifade etmediği ancak ima ettiği bir noktayı açığa çıkarabilir: Faiz indirimi için gereken eşik düşüyor olabilir.

Tutanaklar, Komite içindeki bölünmenin büyüdüğünü de ortaya koyabilir. Son "dot plot", açık bir ayrışmayı gösterdi. Bazı politika yapıcılar bu yıl iki indirim beklerken, diğerleri hiç indirim öngörmüyor.

Morgan Stanley analistleri, bu ayrışmanın ardındaki nedenleri anlamaya çalışacaklarını belirtiyor. Şahin görüşteki üyeler, işsizlik oranında daha yüksek bir artış bekliyor olabilir ya da tarifelerin ve diğer mali politikaların enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor olabilirler.

Powell, tarifelerin enflasyonist etkilerinin yaz boyunca ortaya çıkmasını beklediğini söyledi ve Fed’in faiz indirimi önündeki tek engelin bu fiyat baskılarına dair belirsizlik olduğunu ima etti. Tutanaklar bu görüşe kısmen bile katılıyorsa, bu daha proaktif bir duruşa geçiş anlamına gelebilir.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack gibi “faizler uzun süre yüksek kalmalı” görüşünü savunan şahin isimlerin sesi de tutanaklara yansıyacak. Ancak bu görüşler marjinal kalabilir. Citi analistleri, metnin çoğu yetkilinin faiz indirimlerinin yıl bitmeden başlamasını beklediğini teyit etmesini bekliyor. Eylül toplantısı ise en muhtemel dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Çarşamba günkü tutanaklar farklı bir zamana ait olsa da, Fed’in ne kadar birlik içinde (ya da bölünmüş) olduğunu nadir bir şekilde ortaya koyuyor.