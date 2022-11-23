Fed tutanaklarında faizde yakında 'yavaşlama' sinyali

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 1-2 Kasım 2022 toplantı tutanaklarını yayımladı. Buna göre göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artış hızının yavaşlamasını destekledi. Bazı katılımcılar artış hızının yavaşlamasının finansal riskleri azaltacağını belirtti.

Tutanaklara göre, enflasyonda henüz çok fazla zayıflama işareti görülmediği ifade edildi. Enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtildi. Ufak montanlı artışların faiz artışlarının etkisini değerlendirmek için alan sağlayacağı kaydedildi.

Bazı Fed yetkilileri faizlerde zirvenin daha yüksek seviyede gerçekleşeceğini tahmin etti. Yetkililer nihai faiz seviyesinin faiz artış hızından daha önemli olduğunu ifade etti.

Birkaç Fed üyesi ise politika sıkılaştıkça Fed’in piyasadaki bozulmalara hazır olması gerektiğini belirtti.

Fed son toplantısında Kasım ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.