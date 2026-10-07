Fed tutanaklarında yıl sonuna kadar yeni faiz artırımı sinyali

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 19 yetkilisinin tamamı, Eylül ayında alınan faiz artışı kararını desteklerken, yetkililerin birçoğu enflasyon baskılarının şiddetlenmesi riskine karşı önlem alınması amacıyla bu adımın gerekli olduğunu değerlendirdi.

Çarşamba günü yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Eylül tarihli toplantısına ilişkin tutanaklara göre, ayrı bir grup yetkili ekonomiye yönelik beklentileri doğrultusunda daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğunu belirterek, yüksek enflasyona ilişkin endişelerinin arttığına işaret etti.

Tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu, federal fon faiz oranı hedef aralığında yıl sonuna kadar bir artış daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu" ifadesine yer verildi.

FOMC'nin oy hakkına sahip üyeleri, geçen ay politika faizinin hedef aralığının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarılmasını oybirliğiyle destekledi. Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olan bu karar, ekonomide hızlanma sinyallerinin ortaya çıktığı bir dönemde alındı.

Tutanaklarda, "Birkaç katılımcı, ekonomideki temel ivmenin artmış gibi göründüğünü belirtti" ifadesi kullanıldı.

Toplantı tutanaklarında finansal koşullara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Birçok yetkili, uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, "hisse senedi fiyatlarının bu yıl önemli ölçüde yükselmiş olması ve şirket tahvillerindeki risk primlerinin dar kalması nedeniyle finansal koşulların ekonomik büyümeyi destekleyici bir nitelikte olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, 16 Eylül'deki faiz kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle söz konusu adımın "bir miktar gevşemeyi ortadan kaldırmayı" amaçladığını ifade etmişti. Warsh'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Ekim ayında bir faiz artışı daha yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmişti.

Faiz artışı kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın da eleştirilerine neden olmuştu. Trump, kararın sorumluluğunu "çok politik davrandıklarını" öne sürdüğü Warsh'ın meslektaşlarına yüklemişti.

Ancak Eylül toplantısının ardından Fed'in önde gelen yetkililerinden gelen açıklamalar, merkez bankasının faizleri yeniden artırmak konusunda acele etmeyebileceğine işaret etti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, geçen hafta ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda, merkez bankasının bir sonraki faiz artışına karar vermeden önce ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek için zamanı bulunduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından yatırımcılar, Ekim ayında faiz artışı yapılacağına yönelik beklentilerini hızla azalttı.