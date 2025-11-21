Fed Üyesi Miran: 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyebiliriz

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, ılımlı ekonomik verilerin ardından, koşulların belirleyici olması halinde 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyebileceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye açıklama yapan Stephen Miran, Fed'in verilere değil, tahminlere bağlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Verilerin eksikliği tahminimiz olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Diğer yandan Stephen Miran, işgücü piyasası verilerinin istedikleri kadar güçlü olmamasının endişe yarattığını söyledi. Miran ayrıca Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin, bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra açıklanacağını düşündüğünü ifade etti.