Fed üyesi Miran: Dolar bazlı stablecoin talebi faizleri düşürebilir

New York’ta ekonomistlere hitaben yaptığı konuşmada, eski Başkan Donald Trump tarafından atanmış olan Merkez Bankası yetkilisi, dolara endeksli bu kripto token’ların akışının, yani büyümeyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan “nötr” faiz oranını aşağı çekebileceğini belirtti.

CNBC'nin haberine göre Miran, bunun gerçekleşmesi halinde, Fed’in ekonomiyi istemeden yavaşlatmamak için kendi politika faizini düşürmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

“Stabilcoin’ler merkez bankacıları için trilyon dolarlık bir ‘fil’ haline gelebilir” diyen Miran, “Bu kripto varlıklar, ABD dışındaki yatırımcıların ABD Hazine bonolarına ve diğer dolar cinsinden likit varlıklara olan talebini zaten artırıyor ve bu talep büyümeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Miran, önceki araştırmalara atıfta bulunarak, stabilcoin büyümesinin Fed’in gösterge faiz oranını 0,4 puan aşağı çekebileceğini söyledi.

Fed yönetim kurulundaki kısa görev süresi boyunca Miran, agresif faiz indirimleri yapılması gerektiğini savunmuştu. Bunun bir nedeni, nötr faiz oranının meslektaşlarının tahmin ettiğinden çok daha düşük olduğuna inanmasıydı. Son açıklamaları, bu argümanı dijital finans dünyasına taşıyor ve stabilcoin’lerin yükselişinin borçlanma maliyetlerini yapısal olarak uzun yıllar düşük tutabileceğini öne sürüyor.

Miran’ın önceki görüşleri genellikle enflasyonu kontrol altında tutma ve Fed’in yüksek faizlerle ekonomik büyümeyi engellememesi gerektiği yönündeydi. Stablecoin konusundaki bu yeni tezi ise daha gevşek bir para politikası için yeni bir gerekçe sunuyor.

Miran açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Stabilcoin büyümesine ilişkin görece muhafazakâr tahminler bile, ekonomideki borç verilebilir fon arzının net olarak artacağını ve bunun nötr faizi düşüreceğini gösteriyor. Sağlıklı bir ekonomiyi desteklemek için politika faizlerinin de buna paralel olarak daha düşük olması gerekir”

Miran’ın görev süresi, şu anda doldurduğu boş pozisyonun süresi dolduğu için, ocak ayında Fed’den ayrılması bekleniyor.