Fed üyesi Miran’dan faiz uyarısı: Hızla düşmezse resesyon riski artar

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni Yönetim Kurulu Üyesi Stephen I. Miran, faizlerin uzun süre yüksek tutulması durumunda merkez bankasının bizzat bir resesyona yol açabileceği uyarısında bulundu. Enflasyon konusundaki endişeleri reddeden Miran, ekonominin beklentiler doğrultusunda ilerlemesi halinde yılın son toplantısında faizlerin yarım puan indirilmesi gerektiğini söyledi.

Faiz kararı Fed içinde görüş ayrılığına yol açtı

Miran’ın açıklamaları, Fed’in bu yıl ikinci kez faizleri çeyrek puan düşürmesinin ardından geldi. Ancak karar beklenenden daha tartışmalı geçti. Miran, yarım puanlık indirim için oy verirken Kansas City Fed Başkanı Jeffrey R. Schmid hiçbir indirim yapılmaması yönünde oy kullandı. Schmid, enflasyonun yaklaşık beş yıldır %2 hedefinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı. Fed Başkanı Jerome Powell ise Aralık ayında yeni bir indirimin “kesin olmadığını” belirterek piyasalardaki beklentileri dengeledi.

Miran: Para politikası resesyona neden olabilir

Trump tarafından Ağustos ayında atanan Miran, bazı üyelerin Trump yönetiminin gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkisini abarttığını söyledi. Hükümetin kısmen kapalı olması nedeniyle sınırlı veri bulunduğunu belirten Miran, istihdam piyasasının zayıfladığı yönündeki göstergelerin doğrulanması halinde Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklediğini ifade etti.

Daha büyük indirim çağrısı yaptı

GazeteOksijen'in New York Times'tan Colby Smith'in makalesinden aktardığına göre iş gücü piyasasındaki yavaşlamadan endişe duyduğunu belirten Miran, yüksek faizlerin ekonomiyi şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiğini söyledi. Enflasyon konusunda ise daha rahat olduğunu ifade eden Miran, tarifelerin fiyat artışlarına anlamlı katkı yapmadığını savundu. “Toptancı marj kaybediyor diye bunun otomatik olarak tüketiciye yansıyacağını sanmıyorum” diyen Miran, ithalatçılarla üreticiler arasındaki fiyat baskısının enflasyonu sınırlayacağını dile getirdi.

Konut ve göç politikalarının etkisi

Miran, enflasyon analizinde konut piyasasının belirleyici olduğunu belirtti. Trump yönetiminin göçü kısıtlamasının nüfus artışını yavaşlattığını, bunun da kiralar ve konut maliyetlerini düşürmesi gerektiğini ifade etti. Göçmen işçi eksikliğine yönelik eleştirileri reddeden Miran, “Göçmen işçiler azaldıysa, neden başka işgücü kesimlerinden faydalanılmasın?” dedi.

“Nötr faiz oranı çok daha düşük” görüşü

Miran’a göre ekonomiyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan “nötr faiz oranı”, Fed’in düşündüğünden çok daha düşük. Faizlerin yaklaşık %2,5 seviyesine indirilmesi gerektiğini, mevcut %3,75–4 aralığının fazla kısıtlayıcı olduğunu savundu. Geçen yıl nötr oranın daha yüksek olduğunu öne süren Miran, Trump yönetiminin göç, tarife ve vergi politikalarındaki değişikliklerin bu görüşünü değiştirdiğini belirtti.

“Sıkı politika sürerse keskin yavaşlama kaçınılmaz”

Birçok ekonomist, eğer nötr faiz oranı bu kadar düşükse ekonomide zayıflık belirtilerinin görülmesi gerektiğini savunurken, Miran buna katılmadı. “Bu kadar sıkı politika sürerse keskin bir yavaşlama ileride mutlaka gelir” diyen Miran, düşük nötr oranın düşük büyüme anlamına gelmediğini, deregülasyonun üretimi artırarak büyümeyi yüksek tutabileceğini söyledi.

Miran, tahminlerinin tutmaması halinde faiz indirimi konusundaki görüşünü gözden geçirebileceğini de belirterek, “Eğer tarifeler kaldırılırsa ya da konut tahminleri tutmazsa pozisyonumu yeniden değerlendiririm” dedi.