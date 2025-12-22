Fed Üyesi Miran'dan resesyon uyarısı: 2026 yılında faiz indirimlerinin sürdürülmemesi risk olur

Miran, Bloomberg TV’ye Pazartesi günü verdiği röportajda, para politikasının gevşetilmemesi durumunda çeşitli ekonomik risklerin ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Miran, mevcut koşullar altında politikanın aşağı yönlü ayarlanmamasının ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İşsizlik verileri ve Fed’in yol haritası

Kısa vadede ekonomik bir durgunluk öngörmediğini belirten Miran, işsizlik oranındaki artışın Fed yetkililerini faiz indirimlerine devam etmeye yöneltebileceğini kaydetti. İşsizlik oranının beklentilerin üzerine çıktığını vurgulayan Miran, bu durumun daha güvercin bir politika yaklaşımını destekleyen veriler sunduğunu ifade etti. Eylül ayında Fed Yönetim Kurulu’na katılan ve Ocak ayında görev süresi sona erecek olan Miran, görev süresi boyunca daha kapsamlı faiz indirimlerinden yana tutum sergiledi. Fed’in Eylül ayından bu yana toplam 75 baz puanlık üç faiz indirimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Miran, gelecek ayın sonunda yapılacak toplantıda 50 baz puanlık ek bir indirime ihtiyaç olmayabileceğini, ancak bu konuda henüz kesin bir karar vermediğini söyledi.