Fed ve ECB geride kaldı sıra TCMB’de

Üzeyir Doğan

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr



Geçtiğimiz hafta küresel ölçüde büyük merkez bankaları yılın son toplantılarını gerçekleştirdi. Beklendiği gibi faizlerde değişiklik olmasa da Fed beklentilerden daha yumuşak bir açıklama yaparken, Avrupa Merkez Bankası faizlerin beklendiği kadar erken indirilmeyeceğinin mesajını verdi. Her iki bankadan gelen açıklamalar sonrası euro/ dolar paritesi bir ara 1,10’a kadar yükseldi.

Fed faiz kararı beklendiği gibi gelse de ekonomik projeksiyonlarda bu yıl için büyüme tahminini yukarı yönde, gelecek yıl için aşağı yönde revize edildi. Büyümede 2023 tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2,6’ya, 2024 için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e, 2024 beklentisi yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e düşürüldü. Çekirdek enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 3,2’ye, 2024 beklentisi de yüzde 2,4’e düşürüldü.

Enflasyon beklentilerindeki aşağı yönlü revizyon piyasalarda olumlu algılandı. Karar sonrası Fed Başkanı Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüklerini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası da aralık toplantısında beklentilerle uyumlu olarak politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde korudu. ECB, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdiğini açıkladı. 1,7 trilyon euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 sonundan sonra devam etmeyeceği ifade edildi.

ECB Başkanı Lagarde toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, 2023 ve 2024 yılı enfl asyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini, son dönemde enfl asyon aşağı gelmiş olsa da kısa vadede baz etkisi kaynaklı bir miktar yükselebileceğini ifade etti. Lagarde, uzun bir süre boyunca faiz oranlarının enfl asyonu hedefe ulaştırmada yardımcı olacağını ve gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini vurguladı. Bu hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Beklenti TCMB’nin 250 baz puan artış yapması yönünde. Buradan bir sürpriz beklenmese de bunun son faiz artışı mı olacağı yoksa ocak ayında bir 250 baz puanlık daha faiz artışı olacağı konusuna piyasa ayrışmış durumda. Son toplantı metninde parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır ifadesi kullanılmıştı. Bu ifade bize bu toplantıda bir 250 baz puanlık artışın ardından ocak ayında yapılacak son faiz artışı ile sürecin sonlandırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu işaret ediyor.

Borsa tarafında ise yerli yatırımcı yüksek volatiliteden kaçarken son haftalarda yabancı yatırımcının alımları hızlanarak devam ediyor. Düşen CDS primleri ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu adımlar ile yeni yılla birlikte yabancı alımlarının yeni bir ivme kazanması sürpriz olmayacaktır. Bu süreçte yabancı yatırımcının tercih ettiği likiditesi yüksek, piyasada rüştünü ispat etmiş ve yabancı yatırımcının geçmişten beri tanıdığı bildiği hisselerin ön planda olacağı göz önünde bulundurulmalı.