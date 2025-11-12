Fed yetkilisi Bostic'den enflasyon mesaj

2017'den beri Atlanta Fed'in başında bulunan Atlanta Fed Başkanı Bostic, 28 Şubat'ta emekli olacağını duyurdu.

59 yaşındaki Bostic 111 yıllık tarihinde ABD Merkez Bankası'nın ilk Afro-Amerikan bölgesel başkanı olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, "Başkan Bostic ile birlikte hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Bakış açısı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin dinamik ekonomimize dair anlayışını zenginleştirdi. Liderliği, kurumumuzu güçlendirdi ve Fed'in misyonunu ilerletti" ifadelerini kullandı.

Bostic, yine bugün yaptığı bir açıklamada, enflasyonun hala ekonomi için en büyük risk olduğunu belirtti. Yetkili, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dair "açık bir kanıt" bulunana kadar faiz oranlarının olduğu gibi kalmasını tercih ettiğini söyledi. Atlanta Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma için hazırladığı açıklamada Fed yetkilisi, işgücü piyasasından gelen sinyalleri 'belirsiz ve yorumlanması zor' bulduğunu belirtti.