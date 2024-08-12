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Fed yetkilisi Bowman: Fed eylülde faiz indirimi için hazır değil

Fed üyesi Michelle Bowman enflasyonda halen yukarı yönlü risk gördüğünü ve işgücü piyasasının gücünü koruduğunu belirterek eylülde faiz indirimi için hazır olmadığının sinyalini verdi.

Haber Merkezi
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Fed yetkilisi Bowman: Fed eylülde faiz indirimi için hazır değil
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Piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen Fed, acil ve sert faiz indirimi beklentilerine karşı temkinli mesajlar vermeye devam ediyor.

Fed üyesi Michelle Bowman enflasyonda halen yukarı yönlü risk gördüğünü ve işgücü piyasasının gücünü koruduğunu belirterek eylülde faiz indirimi için hazır olmadığının sinyalini verdi.

Enflasyon hala yüzde 2 hedefinin üzerinde

Bowman Cumartesi günü Colorado Springs’te Kansas Bankacılar Birliği’nde yaptığı konuşmada enflasyonda iyileşmeye dikkat çekse de “Enflasyon hala komitenin yüzde 2 hedefinin rahatsız edici bir şekilde üzerinde” ifadelerini kullandı.

Politika ayarlamaları değerlendirmesinde temkinli yaklaşımını koruyacağını belirten Bowman, ABD maliye politikası, konut piyasası üzerindeki göç ve jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.
Fed’in tercih ettiği PCE enflasyonu haziran ayında yüzde 2,5’lik bir 12 aylık ortalamaya gerilemişti. Bu, bazı üyelerin dikkatlerini fiyatlar yerine işgücü piyasasına yöneltmesiyle sonuçlanmıştı. Bowman’a göre ise işsizliğin yüzde 4,3’e yükselmesi işgücü piyasasının soğuma derecesini abartıyor olabilir.

Para piyasaları hafta başı itibarıyla eylül Fed faiz indirimini tamamen fiyatlarken bu yılın geri kalanında 100 baz puan indirim beklentisini yansıtıyor.

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