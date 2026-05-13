Fed yetkilisi Collins: Faiz oranları bir süre daha sabit kalmalı

Boston Fed Başkanı Susan Collins, özellikle yüksek enflasyondan endişe duyduğunu belirterek faiz oranlarının bir süre daha sabit kalması gerektiğini söyledi.

Collins, Boston Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Beş yıldan uzun süredir hedef enflasyonun üzerinde seyretmesi, bir başka arz şokunu 'göz ardı etme' konusundaki sabrımı düşürdü" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki savaşın kısa sürede sona ermesi halinde bu yıl güçlü ekonomik büyümenin devam edeceğini öngördüğünü belirten Collins, işsizlik oranında sınırlı bir artış yaşanabileceğini ve enflasyonu düşürme konusunda ise az da olsa ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.

Collins, "Mevcut kısıtlayıcı para politikası duruşunu bir süre daha sürdürmenin önemli olacağına inanıyorum" dedi.

Hedefin üzerinde seyreden enflasyonun, enflasyon beklentilerini Fed’in yüzde 2 hedefi civarında tutmanın önemini artırdığını ifade etti. Daha yüksek ve kalıcı enflasyon, işgücü piyasasında bozulma ya da her iki riskin aynı anda gerçekleşebileceği senaryoların olasılığının arttığını belirten Collins, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların uzun süre aksamasının küresel ekonomik baskıları artıracağını kaydetti.

Collins, "Orta Doğu'daki çatışma ne kadar uzun ve yıkıcı olursa, enflasyon üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur; bu etki sadece enerji üzerinde değil, gıda ve temel tüketim sepetindeki birçok mal ve hizmet kategorisi üzerinde de geçerli" değerlendirmesinde bulundu.