Fed yetkilisi: Enflasyon sürerse daha sıkı para politikası uyarısı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly enflasyon baskılarının kalıcı hale gelmesi durumunda Fed’in mevcut para politikasından daha sıkı adımlar atmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Daly, ABD’de enflasyonun hâlen Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, tarifeler ile petrol fiyatlarındaki oynaklığın fiyat baskılarını artırdığını söyledi. Son dönemde gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azalmasının enerji maliyetlerini düşürebileceğini belirten Daly, bunun hem tüketiciler hem de ABD ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Faiz kararı için veriler belirleyici olacak

Daly, faiz indirimi veya artırımı konusunda şu aşamada yönlendirme yapmak istemediğini, Fed’in ekonomik verileri izleyerek karar almaya devam edeceğini vurguladı.

ABD iş gücü piyasasının dengeli görünümünü koruduğunu belirten Daly, ekonomide belirgin bir zayıflama sinyali bulunmadığını söyledi. Yatırım harcamalarının güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade eden Daly, buna rağmen ekonomik büyümenin uzun vadede aynı hızla devam edeceğinin garanti olmadığını dile getirdi.