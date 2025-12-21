Fed yetkilisi Hammack: Aceleye gerek yok, faiz oranı aylarca sabit tutulabilir

Fed’in son üç toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmesinin ardından konuşan Hammack, Wall Street Journal’a verdiği demeçte, merkez bankasının bir süre daha faiz oranlarını sabit tutmasının uygun olacağını söyledi. Hammack, faiz politikasında aceleci adımlar atılmasına gerek bulunmadığını ifade etti.

Hammack, Fed'in yüzde 3,5 ila yüzde 3,75 aralığında olan gösterge faiz oranını bahara kadar değiştirmesine gerek olmadığına ve oranın sabit tutulabileceğine işaret etti.

Enflasyon vurgusu öne çıktı

Kasım ayı tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,7 olarak açıklanmasına da değinen Hammack, bazı veri kaynaklı etkenlerin son 12 aylık gerçek fiyat artışını olduğundan daha düşük göstermiş olabileceğine dikkat çekti.

Enflasyonun yeniden hedeflenen seviyelere doğru gerilediğine ya da istihdam piyasasında daha belirgin bir zayıflama görüldüğüne dair net işaretler ortaya çıkana kadar mevcut faiz düzeyinin korunabileceğini belirten Hammack, para politikasında daha sıkı bir duruşu tercih ettiğini yineledi. Bu ayın başında Cincinnati’de düzenlenen bir etkinlikte de yüksek enflasyona odaklanmak istediğini söyleyen Hammack, mevcut faiz seviyesinin nötr düzeye yakın olduğunu ve enflasyon baskılarını azaltmak için daha kısıtlayıcı bir yaklaşımın gerekli olabileceğini vurgulamıştı.