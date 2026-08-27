Fed yetkilisi Hammack "harekete geçme zamanı geldi" diyerek uyardı

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack enflasyonu kontrol altına almak için yetkililerin harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Hammack, Perşembe günü Wyoming eyaletindeki Jackson Hole kasabasında CNBC'ye verdiği demeçte, "Enflasyonu yeniden hedefe düşürmeye yardımcı olmak adına bir miktar kısıtlayıcı duruş sergilememizin yerinde olacağını düşünüyorum" dedi. Yetkili, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, onu yeniden aşağı çekmemiz o kadar zor olacak" diye konuştu.

Cleveland Fed Başkanı, geçen ayki politika toplantısında faiz oranlarının çeyrek puan artırılmasını savunarak muhalif görüş bildiren üç yetkiliden biriydi. Politika yapıcılar, gösterge faiz oranını üst üste beşinci kez sabit tutmuştu.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Fed'in favori enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 oranında artış gösterdi. Volatil seyreden gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda tutan bir diğer gösterge ise yıllık bazda daha ılımlı bir seyir izleyerek yüzde 3,3 oranında yükseldi. Enflasyon beş yılı aşkın süredir Fed'in hedefinin üzerinde seyrediyor.

Hammack “Bana göre, enflasyon hedefimizi bu kadar uzun süredir tutturamamamızla ilgili asıl sorun, halk nezdinde enflasyonist bir zihniyetin yerleşmeye başlaması riskidir” değerlendirmesini yaptı.