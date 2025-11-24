Fed yetkilisi Waller'dan Aralık'ta indirim çağrısı

  1. Ekonomim
Fed Guvernörü Christopher Waller, Aralık ayında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ancak Ocak ayından itibaren Fed'in faiz kararları konusunda toplantı bazında bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Fed Guvernörü Christopher Waller, Aralık ayında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu, ancak Fed'in Ocak ayından itibaren çok sayıda ekonomik veri aldıktan sonra toplantı bazında bir yaklaşım benimseme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Waller, Fox Business Network'te yaptığı açıklamada, “İkili taahhüdümüz açısından endişem esas olarak işgücü piyasasıdır. Bu nedenle bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapılmasını savunuyorum. Ocak ayına gelindiğinde toplantı bazında bir yaklaşım daha fazla görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Vadeli işlem sözleşmelerine göre, yatırımcılar Fed'in 9-10 Aralık'ta yapılacak politika toplantısında faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak değerlendiriyor.

Son toplantı tutanakları Fed yetkililerinin, Eylül ve Ekim aylarında yapılan indirimlerin ardından bir indirim daha yapmanın uygun olup olmadığı konusunda derin bir bölünme yaşadığını gösterdi.

Waller, Trump yönetimi tarafından gelecek yıl Jerome Powell'ın yerine Fed başkanlığı için aday olarak değerlendiriliyor.

