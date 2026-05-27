Fed yetkilisinden Hürmüz uyarısı: Enerji arzındaki daralma ekonomiyi yavaşlatabilir
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin uzaması durumunda küresel petrol ve doğal gaz tüketiminin ciddi şekilde düşebileceği ve ekonomik yavaşlama yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat sorunlarının uzaması durumunda küresel enerji tüketiminin ciddi şekilde düşebileceği uyarısında bulundu.
Logan, savaş öncesinde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki aksaklıkların enerji, gıda ve gübre fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti. Arzın sınırlı kaldığını ifade eden Logan, mevcut stokların geçici çözüm sunduğunu ve uzun vadede enerji piyasasında dengenin tüketim düşüşüyle sağlanabileceğini söyledi.
Fed yetkilisi, enerji arzındaki daralmanın ekonomik etkisinin ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelme kapasitesine ve enerji verimliliğine bağlı olacağını kaydetti. Aksi durumda ekonomik faaliyetlerde yavaşlama yaşanabileceğini vurguladı.
Logan ayrıca ABD petrol üretimindeki artışın sınırlı kaldığına dikkat çekerek, küresel arz kaybının üretim artışıyla telafi edilemediğini ifade etti.